Употребата на свръхпреработени храни може да е свързана с лоша концентрация и риск от деменция, сочи проучване

Михаил Евлогиев
Илюстративна снимка: AP/Keith Srakocic
Мелбърн,  
24.04.2026 19:50
 (БТА)
Диета, богата на свръхпреработени храни, може да влоши концентрацията и да повиши риска от деменция, пише Синхуа, позовавайки се на изследване, публикувано в специализираното издание Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

Изследването  обхваща над 2100 австралийци без деменция в средна и над възраст. Дори леко ежедневно увеличение на приема на свръхпреработени храни е свързано с измерим спад в способността за концентрация, независимо от общото качество на диетата, се посочва в съобщение на Университета „Монаш“. Данните потвърждават възможна връзка между индустриално преработените храни и когнитивния спад, казва водещият автор Барбара Кардозу.

По думите ѝ 10 процента увеличение на приема на свръхпреработени храни - приблизително пакет чипс дневно, е свързано с отчетливо намаляване на концентрацията и по-ниски резултати на когнитивни тестове.

Участниците в проучването са получавали около 41 процента от дневната си енергия от свръхпреработени храни, което е близо до средното ниво за Австралия, уточнява Синхуа.

Изследователите отбелязват още, че макар да няма пряка връзка със загубата на памет, по-слабата концентрация може да повлияе на ученето и мисловните процеси с течение на времето.

/ТС/

