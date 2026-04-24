Образованието се измества от оценки към благополучие и умения, заявиха в Бургас участници в Националната кръгла маса на педагогическите специалисти

Образованието се измества от оценки към благополучие и умения. Около това твърдение се обединиха педагози по време на пресконференция в националния пресклуб на БТА в Бургас по повод откриването днес на Националната кръгла маса на педагогическите специалисти, с участието на проф. д-р Галин Цоков, директора на Търговската гимназия в Бургас Павел Чепов и директора на Професионалната гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ в Сливен Димитър Добрев.

Форумът е на тема „Позитивно образование за развитие на силните страни и благополучието на учениците“ и събира учители и образователни експерти от страната. Той се провежда в синергия с ученическата научна конференция „Предприемачество през погледа на младите хора – възможности и мечти IV“ и е част от националната кампания „Градът на мечтите“.

Промяната в образованието минава през новата роля на учителя – от „транслатор на знания“ към ментор и фасилитатор, подчерта проф. Цоков. По думите му в следващите години все по-голямо значение ще имат уменията за развитие на характера и социално-емоционалните компетентности на учениците. Той отбеляза, че позитивното образование, произлизащо от позитивната психология, вече се прилага широко в САЩ, Европа и Австралия и се налага като глобална тенденция. Като пример за необходимостта от този подход Цоков посочи данни от изследването PISA от 2022 г., според които част от учениците се чувстват неблагополучно в училище въпреки добрите си резултати.

Конкретни практики за изграждане на такава среда в училище представи Павел Чепов. Той посочи, че социално-емоционалното учене не е отделен предмет, а ежедневна работа чрез отношенията между учители и ученици. Сред използваните подходи са създаване на „кътове за успокоение“, въвеждане на кратки сутрешни разговори за емоциите и използване на език на емпатията от страна на учителите. „Това създава чувство за принадлежност и позволява на учителя да разбере по-добре децата“, отбеляза той. По думите му подобна среда води до намаляване на агресията и тормоза и до по-високи академични резултати. Чепов акцентира и върху нуждата от промяна в преподавателската методика, като отбеляза, че традиционният модел на урока „вече не отговаря на нуждите на учениците“ и трябва да бъде заменен с по-интерактивни подходи.

Акцент върху взаимодействието между участниците в образователния процес постави Димитър Добрев. Той описа системата като мрежа от връзки между учители, ученици, родители и институции, „в центъра на която стои детето“. Според него училището може да компенсира липси от семейната среда, като създава атмосфера на доверие и подкрепа. „В голяма част от случаите има глад за разбиране и за комуникация, който може да бъде посрещнат в училище“, каза той. Добрев подчерта, че при изградена позитивна среда учениците развиват по-силна връзка с училището, а в края на обучението си го възприемат като значима част от личностното си израстване. „Ако създадем море от добронамереност, лошотията трудно вирее“, допълни той.

Кръглата маса в Бургас има за цел да отличи добри педагогически практики и да насърчи обмена на опит между учители от страната. В рамките на четири панела на нея се обсъждат развитието на силните страни на учениците, предприемаческото мислене, социално-емоционалното учене и прилагането на иновативни образователни модели.