Светла Стойнова от ОДК - Търговище е отличена с голяма награда от конкурс за детско изкуство в Япония

Възпитаничка на Обединения детски комплекс (ОДК) в Търговище е отличена с голямо отличие от конкурс за детско изкуство в Япония. Деветгодишната Светла Стойнова печели голямата награда на министъра на външните работи на Япония в 56-ия международен конкурс за детско изкуство, съобщават от ръководството на ОДК-Търговище.

Отличието е за творбата „Плувци“. Тя е високо оценена заради композицията и вниманието към детайла, посочват организаторите на форума, цитирани от ОДК - Търговище. Наградата на министъра на външните работи е присъдена на осем деца от цял свят, участвали в творческата надпревара.

Светла Стойнова е възпитаничка на Школата за изобразителни изкуства към ОДК – Търговище, където работи под ръководството на преподавателя Нора Иванова вече трета година. По думите на Иванова, избраната тема също е допринесла за успеха, понеже спортът рядко присъства в детските рисунки, а изобразяването на фигури в движение често се избягва от младите художници.

От ръководството на комплекса подчертават, че това отличие е доказателство за таланта и постоянството на децата в Школата, както и за утвърдения ѝ авторитет на международната сцена. Тя традиционно участва в редица конкурси – както национални и европейски, така и международни, в това число и два в Япония.

Ежегодно в Школата за изобразителни изкуства се обучават около 130 деца, като близо 70 от тях са в групите на Нора Иванова. Особено силен е интересът сред най-малките – децата в предучилищна и начална училищна възраст, което позволява ранно откриване и развитие на художествени таланти, каза Иванова.

Успехът на Светла Стойнова от Япония отличава не само нея като млад творец, но и затвърждава позицията на Търговище като място с активен културен и творчески живот, уверени са от ръководството на образователната институция.

Към момента в Школата в Търговище имат само писмено уведомление за отличието, физическата награда предстои да бъде получена, допълват от екипа на Обединения детски комплекс.