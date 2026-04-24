Педагогическият факултет на Тракийския университет връчи дипломите на 267 абсолвенти

На тържествена церемония в залата на Културен център „Стара Загора“ бяха връчени дипломите на 267 абсолвенти, завършили образователно-квалификационна степен „магистър“ в различни педагогически специалности в Тракийския университет.

„Скъпи колеги, вие завършвате не просто един цикъл от образованието си, а един цикъл от живота си. Ще навлезете в нов начин на живот и в нов професионален цикъл“, каза в приветствието си доц. д-р Генчо Вълчев, декан на Педагогическия факултет. Той посочи, че дипломантите са отлично подготвени за своята професионална кариера. И подчерта, че учителската професия е много сериозна и изпълнена с предизвикателства и трудности. „Когато отворите вратата на дома си и отворите вратата на своя кабинет, не забравяйте, че ви очаква ден, който ще е много по-различен от предходните. Всеки ден ще бъде ваше предизвикателство - борете се, вървете напред и не се предавайте“, пожела деканът на завършващите.

„Уважаеми абсолвенти, днешният ден е момент, в който чувствате гордост и удовлетворение за годините положени труд и усилия. Започва един нов етап от вашия живот“, каза по време на церемонията областният управител Ива Радева. Тя допълни, че „образованието е най-ранната и най-дългосрочната инвестиция. Тя е инвестиция не само за всеки един от нас, а и за нашето общество, развитие и бъдеще. Освен, че вие сте избрали да инвестирате в образование, вие сте избрали да инвестирате и в това да бъдете инструментът на тази инвестиция. Сигурна съм, че осъзнавате колко е отговорна вашата професия, защото разбирате, че носите отговорността за това как ще се развие едно бъдещо поколение“, каза Радева. И пожела на дипломантите да бъдат смели, упорити, адаптивни и иновативни и да направят своите ученици такива. Областният управител поздрави и деканското ръководство на Педагогическия факултет за поредния успешно дипломиран випуск и подчерта, че „факултетът е харесван и избиран от много хора, избрали да усвоят преподавателската професия“.

Поздрави към завършващите отправи и заместник-кметът на община Стара Загора Надежда Чакърова. „Днес вие празнувате едни години на усилия, за да бъдете квалифицирани учители. За да си учител е изключително важно да бъдеш отдаден на това. Защото един учител, една писалка и една книга променят светове“, каза Чакърова.

Към всички дипломанти се обърнаха отличниците на випуска Кристина Костова и Мартин Минков, които завършват с успех 6.00.

„Благодарим на нашите преподаватели за безкомпромисния професионализъм, за търпението и за искрата, която поддържахте жива у нас. Вие не просто преподавахте теории и методики, вие ни учихте как да бъдем вдъхновители. Показахте ни, че да бъдем учители не е просто професия, която се затваря в рамките на работния ден, а мисия, която носиш в сърцето си“, каза Кристина Костова. Тя допълни, че да бъдеш учител означава да държиш бъдещето в ръцете си.

„Днес затваряме една страница, но отваряме цяла нова книга. Знаем, че пътят напред в класните стаи няма да е лек. Ще има трудности и предизвикателства, но нека никога не забравяме защо избрахме този път и да бъдем онези учители, които ние сме мечтали да имаме и да не спираме да се учим, защото добрият учител е вечен ученик“, посочи другият отличник на випуска Мартин Минков.

По време на церемонията абсолвентите положиха клетвата на педагога. Средният успех на завършващите е Много добър 5,27.