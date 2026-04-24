Педагогическият факултет на Тракийския университет връчи дипломите на 267 абсолвенти

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Педагогическият факултет на Тракийския университет връчи дипломите на 267 абсолвенти
Педагогическият факултет на Тракийския университет връчи дипломите на 267 абсолвенти
Тържествена церемония за връчване на дипломите на 267 абсолвенти на Педагогически факултет на Тракисйки университет, снимка: Павлина Дудева/БТА
Стара Загора,  
24.04.2026 12:31
 (БТА)

На тържествена церемония в залата на Културен център „Стара Загора“ бяха връчени дипломите на 267 абсолвенти, завършили образователно-квалификационна степен „магистър“ в различни педагогически специалности в Тракийския университет.

„Скъпи колеги, вие завършвате не просто един цикъл от образованието си, а един цикъл от живота си. Ще навлезете в нов начин на живот и в нов професионален цикъл“, каза в приветствието си доц. д-р Генчо Вълчев, декан на Педагогическия факултет. Той посочи, че дипломантите са отлично подготвени за своята професионална кариера. И подчерта, че учителската професия е много сериозна и изпълнена с предизвикателства и трудности. „Когато отворите вратата на дома си и отворите вратата на своя кабинет, не забравяйте, че ви очаква ден, който ще е много по-различен от предходните. Всеки ден ще бъде ваше предизвикателство - борете се, вървете напред и не се предавайте“, пожела деканът на завършващите. 

„Уважаеми абсолвенти, днешният ден е момент, в който чувствате гордост и удовлетворение за годините положени труд и усилия. Започва един нов етап от вашия живот“, каза по време на церемонията областният управител Ива Радева. Тя допълни, че „образованието е най-ранната и най-дългосрочната инвестиция. Тя е инвестиция не само за всеки един от нас, а и за нашето общество, развитие и бъдеще. Освен, че вие сте избрали да инвестирате в образование, вие сте избрали да инвестирате и в това да бъдете инструментът на тази инвестиция. Сигурна съм, че осъзнавате колко е отговорна вашата професия, защото разбирате, че носите отговорността за това как ще се развие едно бъдещо поколение“, каза Радева. И пожела на дипломантите да бъдат смели, упорити, адаптивни и иновативни и да направят своите ученици такива. Областният управител поздрави и деканското ръководство на Педагогическия факултет за поредния успешно дипломиран випуск и подчерта, че „факултетът е харесван и избиран от много хора, избрали да усвоят преподавателската професия“.

Поздрави към завършващите отправи и заместник-кметът на община Стара Загора Надежда Чакърова. „Днес вие празнувате едни години на усилия, за да бъдете квалифицирани учители. За да си учител е изключително важно да бъдеш отдаден на това. Защото един учител, една писалка и една книга променят светове“, каза Чакърова. 

Към всички дипломанти се обърнаха отличниците на випуска Кристина Костова и Мартин Минков, които завършват с успех 6.00. 

„Благодарим на нашите преподаватели за безкомпромисния професионализъм, за търпението и за искрата, която поддържахте жива у нас. Вие не просто преподавахте теории и методики, вие ни учихте как да бъдем вдъхновители. Показахте ни, че да бъдем учители не е просто професия, която се затваря в рамките на работния ден, а мисия, която носиш в сърцето си“, каза Кристина Костова. Тя допълни, че да бъдеш учител означава да държиш бъдещето в ръцете си. 

„Днес затваряме една страница, но отваряме цяла нова книга. Знаем, че пътят напред в класните стаи няма да е лек. Ще има трудности и предизвикателства, но нека никога не забравяме защо избрахме този път и да бъдем онези учители, които ние сме мечтали да имаме и да не спираме да се учим, защото добрият учител е вечен ученик“, посочи другият отличник на випуска Мартин Минков.

По време на церемонията абсолвентите положиха клетвата на педагога. Средният успех на завършващите е Много добър 5,27.

/ТЙ/

