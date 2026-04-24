На два континента ще бъде отбелязана 90-годишнината от рождението на Никола Гюзелев

Фондацията „Никола Гюзелев” обяви програмата, с които ще бъде отбялазана предстоящата 90-годишнина от рождението на големия български оперен артист.

През цялата настояща година са организирани събития в Европа и Северна Америка, както от страна на фондацията, така и на други културни институции в България и извън нея.

На 29 април в Софийската градска художествена галерия, а след това на 18 май в Торонто, ще бъде представена новата монография каталог на маестро Гюзелев. Ще звучат изпълнения на солисти на Софийска опера.

През май БНР пуска диск с изпълнения на Никола Гюзелев, предвидена е и премиера на документален филм за него в рубриката „БНТ представя“. Същия месец (около 10 май) ще бъде открита паметна плоча в София на адреса, на който той е живял с родителите си.

В края на юни в Павликени, където е роден Гюлезев, в деня на празника на града, се открива плоча с образа на артиста на фасадата на Историческия музей, означаваща обособения там постоянен кът. Ще бъде показана изложба с картини на Гюзелев, ще има и прожекция на филм.

През юни и септември фондацията „Борис Христов'' също организира събития и спектакли в Павликени, Русе и София, посветени на Гюзелев.

На 27 септември, на Menotti Art Festival в Сполето, Италия, ще бъде представена новата монография в памет на Гюзелев. В края на същия месец са предвидени концерти, изложби и прожекции в Рим – в посолството на България и в Българския културен институт.

На 6 октомври ще има концерт, изложба и представяне в Парма, Италия, на фестивала G.Verdi. Същите активности са предвидени в края на месеца и в София в БАН.

На 17 ноември е честването на 90-годишнината в Софийската опера и балет. Тогава ще бъде връчена и шестата международна награда „Никола Гюзелев“ – за талантливи изпълнители в оперното и изобразителното изкуство

До средата на декември ще бъде довършено и полагането на монумента в памет на Никола Гюзелев – на едноименния площад в София.

Предстои уточняване на датите за събития в Милано, Рим, Виена, Париж, както и в други български оперни театри, в които Никола Гюзелев е пял нееднократно, допълват от фондацията.

Никола Гюзелев е роден в Павликени на 17 август 1936 г. Още първите години от живота му са белязани със знака на музиката и живописта. Започва да пее от съвсем малък. На 11-годишна възраст изпълнява главната роля в оперната постановка „Малкият цигулар" в родния си град. На същата възраст осъзнава, че има и дарба на художник. Така започва да рисува, да пее и да свири, като в различни периоди от детството си вярва, че ще бъде велик художник, ненадминат певец или бъдещ Паганини.

Когато е на 15, веднъж чува по радиото изпълнение, което го кара да „замръзне". Монологът на Борис от операта „Борис Годунов" на Мусоргски в изпълнение на Едмонд Косовски. Това пробужда в него любовта към операта. През 1951 г. семейството му се премества да живее в София. Започва да посещава оперни и театрални спектакли, в училищни концерти изпълнява ролите на княз Игор, Иван Сусанин и тореадора от „Кармен". Не спира и с рисуването, печели конкурси в училище. Приет е в Художествената академия, в специалността „Живопис". Като студент се отличава с ярка дарба и отлична техника на портретист.

По време на следването си учи и пеене при Цветана Събева и Илия Йосифов и става солист в Ансамбъла за песни и танци при Министерство на вътрешните работи. Явява се на конкурс за нови членове на академичния хор „Георги Димитров", където изпълнява ария на Иван Сусанин и печели конкурса. Участва в редица концерти и фестивали в Москва, Виена, Хелзинки (1962), където е отличен със златен медал като солист.

През 1960 г., когато с отличие завършва висшето си художествено образование, му предлагат договор за работа в операта в Берлин и той се подготвя да замине. По това време Гюзелев се среща с оперния певец и музикален педагог Христо Бръмбаров и взима решение да остане в България и да учи пеене при него. Завинаги остава благодарен на учителя си, за когото през целия си живот говори с много обич и почитание.

През 1960 г. Гюзелев става стажант в Софийската народна опера. Година и половина по-късно дебютира в ролята на Тимур в премиерния спектакъл „Турандот". През 1961 г. става и редовен артист в Народната опера. Следват ролите на Миха от „Продадена невеста" и отец Гавраил от операта на Константин Илиев „Боянският майстор".

През 1963 г. в ролята на Филип Втори от „Дон Карлос" печели първа награда и златен медал на втория Международен конкурс за млади оперни певци в София. Успехът идва само след два сезона на професионалната сцена. През 1968 г. за пръв път стъпва на сцената на театър „Реджо" в Парма, Италия, и грабва сърцата на публиката. Той изпълнява ролята на Атила от едноименната опера на Верди.

Гюзелев пее на големите оперни сцени в Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Япония. Негови партньори на сцената са били Борис Христов, Николай Гяуров, Гена Димитрова, Ана Томова-Синтова, Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко, Елена Образцова, Франко Корели, Джоан Съдърланд, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Пиеро Капучили, Ренато Брузон, Катя Ричарели, Грейс Бъмбри, Лео Нучи.

Никола Гюзелев е носител на най-високи отличия на България, Италия и целия оперен свят. През 1994-1996 г. е официалното начало на неговата педагогическа дейност, когато е директор на Българската академия за култура в Рим на името на Борис Христов и подготвя два курса млади талантливи певци.

През 2021 г. се чества неговата 85-годишнина и 60 години от дебюта му на сцената на Софийската опера заедно с други събития в негова памет – в Рим, Страсбург, Павликени.

