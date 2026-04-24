На два континента ще бъде отбелязана 90-годишнината от рождението на Никола Гюзелев

На два континента ще бъде отбелязана 90-годишнината от рождението на Никола Гюзелев
На два континента ще бъде отбелязана 90-годишнината от рождението на Никола Гюзелев
90-годишнина от рождението на Никола Гюзелев ще бъде отбелязана на два континента, снимка – фондация „Никола Гюзелев"
София,  
24.04.2026 10:21
 (БТА)
Фондацията „Никола Гюзелев” обяви програмата, с които ще бъде отбялазана предстоящата 90-годишнина от рождението на големия български оперен артист.

През цялата настояща година са организирани събития в Европа и Северна Америка, както от страна на фондацията, така и на други културни институции в България и извън нея. 

На 29 април в Софийската градска художествена галерия, а след това на 18 май в Торонто, ще бъде представена новата монография каталог на маестро Гюзелев. Ще звучат изпълнения на солисти на Софийска опера.

През май БНР пуска диск с изпълнения на Никола Гюзелев, предвидена е и премиера на документален филм за него в рубриката „БНТ представя“. Същия месец (около 10 май) ще бъде открита паметна плоча в София на адреса, на който той е живял с родителите си.

В края на юни в Павликени, където е роден Гюлезев, в деня на празника на града, се открива плоча с образа на артиста на фасадата на Историческия музей, означаваща обособения там постоянен кът. Ще бъде показана изложба с картини на Гюзелев, ще има и прожекция на филм.

През юни и септември фондацията „Борис Христов'' също организира събития и спектакли в Павликени, Русе и София, посветени на Гюзелев.

На 27 септември, на Menotti Art Festival в Сполето, Италия, ще бъде представена новата монография в памет на Гюзелев. В края на същия месец са предвидени концерти, изложби и прожекции в Рим – в посолството на България и в Българския културен институт.

На 6 октомври ще има концерт, изложба и представяне в Парма, Италия, на фестивала G.Verdi. Същите активности са предвидени в края на месеца и в София в БАН.

На 17 ноември е честването на 90-годишнината в Софийската опера и балет. Тогава ще бъде връчена и шестата международна награда „Никола Гюзелев“ – за талантливи изпълнители в оперното и изобразителното изкуство

До средата на декември ще бъде довършено и полагането на монумента в памет на Никола Гюзелев – на едноименния площад в София.

Предстои уточняване на датите за събития в Милано, Рим, Виена, Париж, както и в други български оперни театри, в които Никола Гюзелев е пял нееднократно, допълват от фондацията.

Никола Гюзелев е роден в Павликени на 17 август 1936 г. Още първите години от живота му са белязани със знака на музиката и живописта. Започва да пее от съвсем малък. На 11-годишна възраст изпълнява главната роля в оперната постановка „Малкият цигулар" в родния си град. На същата възраст осъзнава, че има и дарба на художник. Така започва да рисува, да пее и да свири, като в различни периоди от детството си вярва, че ще бъде велик художник, ненадминат певец или бъдещ Паганини.

Когато е на 15, веднъж чува по радиото изпълнение, което го кара да „замръзне". Монологът на Борис от операта „Борис Годунов" на Мусоргски в изпълнение на Едмонд Косовски. Това пробужда в него любовта към операта. През 1951 г. семейството му се премества да живее в София. Започва да посещава оперни и театрални спектакли, в училищни концерти изпълнява ролите на княз Игор, Иван Сусанин и тореадора от „Кармен". Не спира и с рисуването, печели конкурси в училище. Приет е в Художествената академия, в специалността „Живопис". Като студент се отличава с ярка дарба и отлична техника на портретист.

По време на следването си учи и пеене при Цветана Събева и Илия Йосифов и става солист в Ансамбъла за песни и танци при Министерство на вътрешните работи. Явява се на конкурс за нови членове на академичния хор „Георги Димитров", където изпълнява ария на Иван Сусанин и печели конкурса. Участва в редица концерти и фестивали в Москва, Виена, Хелзинки (1962), където е отличен със златен медал като солист.

През 1960 г., когато с отличие завършва висшето си художествено образование, му предлагат договор за работа в операта в Берлин и той се подготвя да замине. По това време Гюзелев се среща с оперния певец и музикален педагог Христо Бръмбаров и взима решение да остане в България и да учи пеене при него. Завинаги остава благодарен на учителя си, за когото през целия си живот говори с много обич и почитание.

През 1960 г. Гюзелев става стажант в Софийската народна опера. Година и половина по-късно дебютира в ролята на Тимур в премиерния спектакъл „Турандот". През 1961 г. става и редовен артист в Народната опера. Следват ролите на Миха от „Продадена невеста" и отец Гавраил от операта на Константин Илиев „Боянският майстор".

През 1963 г. в ролята на Филип Втори от „Дон Карлос" печели първа награда и златен медал на втория Международен конкурс за млади оперни певци в София. Успехът идва само след два сезона на професионалната сцена. През 1968 г. за пръв път стъпва на сцената на театър „Реджо" в Парма, Италия, и грабва сърцата на публиката. Той изпълнява ролята на Атила от едноименната опера на Верди.

Гюзелев пее на големите оперни сцени в Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Япония. Негови партньори на сцената са били Борис Христов, Николай Гяуров, Гена Димитрова, Ана Томова-Синтова, Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко, Елена Образцова, Франко Корели, Джоан Съдърланд, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Пиеро Капучили, Ренато Брузон, Катя Ричарели, Грейс Бъмбри, Лео Нучи.

Никола Гюзелев е носител на най-високи отличия на България, Италия и целия оперен свят. През 1994-1996 г. е официалното начало на неговата педагогическа дейност, когато е директор на Българската академия за култура в Рим на името на Борис Христов и подготвя два курса млади талантливи певци.

През 2021 г. се чества неговата 85-годишнина и 60 години от дебюта му на сцената на Софийската опера заедно с други събития в негова памет – в Рим, Страсбург, Павликени.

/ДД

/ТЙ/

29.09.2024 15:21

Александрина Пендачанска, Бисер Георгиев и Даниела Дякова пеят в памет на Никола Гюзелев

Сопраното Александрина Пендачанска, Бисер Георгиев – бас, и Даниела Дякова – мецосопрано, са тазгодишните лауреати на международната награда „Никола Гюзелев“. На 5 октомври в Софийската опера и балет ще се състои концерт на носителите на отличието, съобщават от едноименната фондация.
13.05.2024 13:20

Панихида за Никола Гюзелев ще бъде отслужена на 16 май

На 16 май, когато се навършват десет години от смъртта на големият български оперен бас Никола Гюзелев, ще бъде отслужена панихида в негова памет от епископ Тихон, който добре го познаваше. Това съобщават близки на маестрото.

