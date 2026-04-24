Китай ще изпрати две големи панди в зоопарка в американския град Атланта

Китай ще изпрати две големи панди в зоологическата градина в Атланта, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение на китайските власти. Инициативата е в рамките на ново споразумение за дългосрочно сътрудничество в опазването на този вид.

Мъжката панда Пин Пин и женската Фу Шуан, ще бъдат част от десетгодишна програма за съвместна работа между Китайската асоциация за защита на дивата природа и зоопарка в Атланта.

От китайската страна не посочват точна дата на заминаване, но уточняват, че в зоологическата градина в Атланта се извършва модернизация на съоръженията, за да се осигурят по-добри условия за животните.

Посещението на двете големи панди е на фона на подновяване на т.нар. „дипломация на пандите“ от страна на Пекин, въпреки продължаващото политическо напрежение със САЩ.

Ръководството на зоопарка в Атланта определя партньорството като голяма чест и заявява, че очаква с нетърпение пристигането на пандите, които традиционно са сред най-големите атракции за посетителите.

Предишното споразумение между Китай и зоопарка в Атланта приключи през 2024 г., като в неговите рамки панди в зоопарка са дали потомство. Част от животните вече са върнати в Китай.

Програмата за наем на панди отдавна се разглежда като елемент на китайската „мека сила“, но също така има и научна и консервационна цел, свързана с опазването на вида и научните изследвания, пише още Асошиейтед прес.