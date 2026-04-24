Свищовското село Българско Сливово ще бъде домакин на Осмия фолклорен фестивал „От Лазарица до Гергьовден“

Свищовското село Българско Сливово ще бъде домакин на Осмия регионален фолклорен фестивал „От Лазарица до Гергьовден“, който ще се състои на 25 април, съобщи секретарят на читалището в селото Павлина Русева за БТА. Събитието е традиционно и представя фолклора и съставите от региона.

Организатори на проявата са Община Свищов, кметството на село Българско Сливово и местното Народно читалище (НЧ) „Възраждане - 1908“.

Осмото издание на фестивала ще започне от 10:00 часа в салона на читалището с официално откриване и поздрав от съставите към НЧ „Възраждане - 1908“, но те няма да участват в конкурсната програма, допълни Русева и уточни, че участниците във фестивала ще се оценяват от професионално жури, съставено от дългогодишни фолклорни дейци.

Тази година участие във форума ще вземат над 40 състава от читалища, детски градини, училища, клубове на пенсионера и други културни институции от Свищов и региона.

Специален гост изпълнител на тазгодишното издание е Фолклорният танцов състав „Творецът“ с художествен ръководител и хореограф Явор Узунов.

През лятото м. г. Арт център „Творецът" представи концерт в Свищов с участието на Ансамбъл „Учиндолчета“.