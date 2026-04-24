Фестивалът „Театрални искри" предлага на казанлъшката публика изключително жанрово разнообразие, каза директорът Лъчезар Йорданов

Тазгодишното издание на националния фестивал за детско-юношеско театрално изкуство „Театрални искри" в Казанлък, който ще продължи до 26 април, предлага на публиката изключително жанрово разнообразие от спектакли. Това каза пред БТА директорът на фестивала Лъчезар Йорданов. Той посочи, че сред основните достойнства на форума е това, че предлага на казанлъчани много различни форми на театър, включително такива, които рядко могат да се видят на сцената в града.

Фестивалът „Театрални искри", който се организира за четвърта поредна година от казанлъшкото Народно читалище „Искра - 1860", започна вчера и ще продължи до 26 април.

Лъчезар Йорданов посочи, че тази година са получени над 30 кандидатури, от които за програмата са селектирани 20 представления. Освен драматичните и комедийни постановки, сред тях има документален театър, куклен театър, мюзикъл, визуален театър, трилър и мистерия, псоочи той. Директорът обясни, че фестивалът има състезателен характер, като наградите в две категории ще присъди жури с председател актьорът, режисьор и предподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ Димитър Стефанов и членове: режисьорът и актьор Милена Мавродинова и режисьорът и директор на Драматичния театър в Търговище Надя Асенова. Във фестивала освен представленията има извънсъстезателна програма, допълни Лъчезар Йорданов. Тя започна вчера с лекция за актрисата Луна Давидова, а до неделния ден са предвидени ъуркшоп по куклен театър, воден от Елица Матева, уъркшоп за сонетите на Шекспир, както и представяне на специалностите в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

„Основната ни идея с организацията на този фестивал е да подкрепим всички млади таланти в България, които отделят от извънучебното си време, за да творят изкуство. Защото в едни времена, в които има толкова много възможности и пътища, по които човек може да поеме, това са хора, които са решили да се занимават с театър", каза Йорданов и допълни, че е без значение дали децата продължат професионално по този път, или не. Според него подобни форми са много важни именно защото поощряват таланта на младите и им дават възможност за изява на различни сцени в страната.

Според директора друга важна мисия на „Театрални искри" е да обогати културата на Казанлък. „В едни нестабилни времена, в които вече много години липсва културна политика в страната ни, мисля, че такива институционални прояви са важни и от възпитателна гледна точка за младите хора в града, защото ги запознават с различни заглавия и автори", посочи той.

За тези четири години фестивалът доби национална популярност и интересът към него расте с всяко следващо издание, каза председателят на Народно читалище „Искра - 1860" Теодора Иванова. По думите ѝ именно това осмисля всяко едно нещо, което организаторите правят в рамките на фестивала и всяко усилие, което полагат, за да просъществува той напред във времето. Тя отбеляза, че фестивалите в сферата на любителското изкуство за деца и юноши в страната не са много. Всяка година се появяват нови, но най-голямото предизвикателство е те да придобият устойчивост във времето, каза Иванова. Тя напомни, че фестивалът „Театрални искри" не разчита на публично финансиране, а разчита изцяло на спонсорства и дарения. „Финансирането е сред най-големите ни трудности, защото затруднява процеса на планиране", отбеляза Теодора Иванова. Тя посочи, че въпреки това организаторите ще продължат да работят и занапред, а основната им цел за предстоящите издания на форума е той да се състои на повече от една сцена.

Лъчезар Йорданов и Теодора Иванова изказаха благодарност на Община Казанлък и на кмета Галина Стоянова, под чиито патронаж преминава събитието, както и на партньорите и спонсорите на фестивала.

В рамките на програмата на „Театрални искри" на сцената в Казанлък ще се изявят над 250 деца и младежи от цялата страна. Днес гостите ще имат възможност да видят постановки на състави от Пловдив, София, Русе и Варна, съобщиха за БТА организаторите.