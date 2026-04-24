Спектакълът „Пътеки“ ще бъде кулминацията на честванията за 60-годишнината от създаването на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора

Мултижанровият спектакъл, носещ заглавието „Пътеки“, ще бъде кулминацията на празничните чествания по повод 60 години от създаването на Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора. Това съобщиха от учебното заведение. Оттам допълниха, че той ще се проведе утре, 25 април, на сцената на Държавна опера-Стара Загора и ще зарадва всички бивши и настоящи възпитаници и преподаватели на учебното заведение.

„От класните стаи до сцените на културните институции в Стара Загора ще извървим заедно пътя от миналото към настоящето – с много емоции, спомени и поглед към бъдещето“, казват организаторите.

С гордост и радост посрещаме нашия 60-ти юбилей - повод за празнуване, но и за размисъл. Шест десетилетия нашето училище е символ на знание, култура и дух, а всеки един от вас е важна част от тази невероятна история. ГПЧЕ „Ромен Ролан“ не е само място, където учим езици - това е място, което отваря врати към света, формира личности и изгражда бъдещия светоглед на младите хора. Благодарение на усилията и отдадеността на нашите учители, ученици и партньори, училището се утвърди като символ на академичен успех, професионализъм и лидерски потенциал, каза директорът на гимназията Теодора Николова.

По-рано през деня в сградата на училището ще се проведе и тържествен педагогически съвет с участието на бивши и настоящи учители.

Училището е основано през 1966 г. със заповед на тогавашния просветен министър като гимназия с преподаване на френски език, осъществяваща прием на ученици от Южна България. Приети са 100 ученици, разпределени в четири паралелки. За първи директор на новосъздадената гимназия е назначен Кънчо Матев, инспектор по чужди езици. Той остава на този пост до 1993 година.

През учебната 1967/1968г. за неин патрон е избран френскияят хуманист, писател и музикант Ромен Ролан. На 29 януари 1969 г. е честван първият патронен празник на училището.