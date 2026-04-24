Изложба на сръбската художничка Мария Лабудович Пантелич ще бъде показана в София. Тя ще бъде открита днес, 24 април, в галерия Depoo. Експозицията Need Some Space („Нужда от пространство“) може да бъде разгледана до 9 май, информират домакините.

Проектът поставя въпроса за начина, по който личните спомени се разполагат във времето и как се трансформират, като изследва сложните взаимоотношения между вътрешния свят на човека и външната реалност. В изложбата художничката разглежда пространството като едновременно физическа и ментална категория, използвайки различни материали и техники за създаване на тактилни и визуални структури.

Акцент в експозицията е работата In Continuo (2022–2023), в която Пантелич комбинира фотография и текстил. Чрез повторното използване на пейзажни изображения в нов контекст тя поставя под въпрос субективността на паметта и създава пространство за размисъл върху времето и неговата непрекъснатост. Нишката, използвана като основен изразен елемент, се превръща в символ на връзките между спомените и настоящето, разказват от екипа.

Те отбелязват, че в серията Simbiosis (2023–2025) Мария Лабудович Пантелич изследва отношенията между човека и природата, като чрез бродерия създава хибридни образи, в които се преплитат природни и човешки следи. Творбите поставят въпроса за възможността за устойчиво съжителство в съвременния свят и за крехкия баланс между различните системи.

Мария Лабудович Пантелич е визуален артист, родена през 1981 г. в Белград. Тя завършва Факултета по приложни изкуства към Университета по изкуствата в сръбската столица, където продължава и академичната си кариера. От 2005 г. насам развива активна изложбена дейност в Сърбия и в международен контекст, като нейни произведения са представяни в страни като Южна Корея, Испания, Унгария, Република Северна Македония и Черна гора. Художничката е носител на редица отличия и участва в интердисциплинарни проекти, а творбите ѝ са част от публични колекции.

