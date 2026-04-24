Ерос Рамоцоти ще представи новия си албум в София

Подробно търсене

Ерос Рамоцоти представя в София нов албум, снимка – Fest Team
Sofia,  
24.04.2026 07:30
 (БТА)

Ерос Рамоцоти ще представи тази вечер в София новия си албум, наречен Una Storia Importante/Una Historia Importante – проект, който събира в себе си четири десетилетия музика, емоции и истории, информират от Fest Team. Италианецът излиза на сцената на  „Арена 8888 София“.

В албума намират място някои от най-обичаните песни на артиста – както на италиански, така и на испански език, представени с нови аранжименти, както и няколко нови парчета. Сред тях е хитовият Il mio giorno preferito/Mi día preferido, който донесе на Ерос Рамацоти рекорд – той стана първият артист през 2025 г., дебютирал директно под №1 в класацията EarOne Airplay.

Проектът от 15 песни е реализиран заедно с известния продуцент CanovA и включва участия на имена, сред които Алиша Кийс, която се присъединява в новата версия на L’aurora/La Aurora. Участват още Карин Леон, Лали, Кани Гарсия, Ултимо, Джорджа и Андреа Бочели.

Световното турне Una Storia Importante World Tour, вдъхновено от този нов музикален етап, започна на 14 февруари 2026 г. в Accor Arena, Париж, и преминава през 30 държави в Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка.

 

/ДД

/ХК / ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

14.04.2025 16:30

Ерос Рамацоти се завръща в България с концерт през април 2026 г.

Ерос Рамацоти се завръща за нов концерт в България – на 24 април 2026 г. в „Арена 8888 София“. Това съобщават от Fest Team. се завръща за нов концерт в България – на 24 април 2026 г. в „Арена 8888 София“. Това съобщават от Fest Team.
28.10.2023 13:49

Ерос Рамацоти навършва днес 60 години

На днешния ден преди 60 години се ражда популярният италиански певец Ерос Рамацоти и поздравления за рождения му ден валят в италианската преса.Израснал в югоизточното предградие Чинечита, в жилищния квартал Ламаро, Ерос Лучано Валтер е син на Родолфо Рамацоти, строителен работник - бояджия, и Рафаела Молина, домакиня.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:08 на 24.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация