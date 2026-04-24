Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски" ще проведе Ден на отворените врати на територията на комплекса си, съобщиха от висшето училище.

Събитието ще се състои днес, 24 април, от 10:00 до 14:00 часа и се очаква да събере на едно място ученици, преподаватели и представители на индустрията, които представят природните науки чрез интерактивни демонстрации и практически активности.

Посетителите ще имат възможност да видят триизмерни модели на рудници и тунелни конструкции, демонстрации с геодезическа техника и 3D сканиране, химични експерименти, термовизионни технологии и модели по автоматика. Сред атракциите са промиване на злато и търсене на „съкровища" с геофизични методи, казаха още от университета.

/ИПД