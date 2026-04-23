Художественият отдел „Станка Димитрова“ в Кърджали посвети вечер на Иван Мърквичка навръх датата, в която се отбелязват 170 години от рождението му

Навръх датата, в която се отбелязват 170 години от рождението на твореца, познат повече като художник – Иван Мърквичка, художественият отдел „Станка Димитрова“ при Регионалния исторически музей – Кърджали посвети вечер в негова чест.

Освен четирите картини на Мърквичка, които притежава галерията, посетителите имаха възможността да разберат повече за живота и творчеството на автора, както и да чуят негови преведени на български стихове, в изпълнение на актьора Атанас Атанасов.

Мърквичка е известен със своите сюжети в битовия жанр, с високохудожествените си портрети. Той е първият, който илюстрира „Под игото“ на Иван Вазов, припомни пред присъстващите директорът на музея Милен Камарев.

За живота на твореца разказа изкуствоведа д-р Мария Спиридонова от художествен отдел „Станка Димитрова“, започвайки още от неговото рождение на 23 април 1856 г. в село Видим при Дуба, Австрийска империя – днес Чехия. Тя премина през академичното му образование в Пражката академия за изобразително изкуство и в Мюнхенската художествена академия. На 25 години е поканен в България да преподава в пловдивската гимнaзия „Александър I“.

„За Мърквичка можем да кажем, че България му прави изключително впечатление. Още когато идва в страната, той се изумява от това, което вижда, защото тук вижда една автентичност, един различен свят“, разказа пред присъстващите Мария Спиридонова. По думите ѝ, Мърквичка се влюбва в този свят, защото прекарва 40 години от живота си в България, като рисува важни за българския народ картини, запечатващи тогавашния бит.

„Въпреки че неговите преподаватели рисуват в академизъм и романтизъм, той рисува реализъм и може би защото този реализъм е изключително разбираем и понятен за хората, може би и за това е любим на толкова много хора“, каза още Спиридонова.

В тематичната вечер прозвучаха и стихове на Мърквичка, преведени от чешки език от Мария Генова в единствено издание на български от 1998 година.

В края на творческата вечер посетителите на галерия „Станка Димитрова“ имаха възможността да видят и четирите картини на автора, изложени в една от залите. Това са портрет на цар Фердинанд, г-жа Шорекова, семеен портрет на Рачо и Султана Петрови, както и картина на селско момиче.