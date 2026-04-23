НДФ „13 века България“ връчи наградите на победителите в XXVIII Национален конкурс „Рашко Сугарев“

На 23 април 2026 – Световния ден на книгата и авторското право, в зала „Проф. Васил Геров“ Националният дарителски фонд „13 века България“ за двадесет и осми път връчи наградите на победителите в Националния конкурс за къс разказ на името на Рашко Сугарев.

Конкурсът е за автори до 35-годишна възраст. Учреден е от НДФ „13 века България“ през 1998 г. в памет на писателя Рашко Сугарев (1941 – 1995), майстор на късия жанр.

Членовете на журито Деян Енев, Теодора Димова и Емил Тонев през 2026 отличиха разказите:

„Делфини“ на Евгения Динева – Първа награда (558,18 евро)

„Детство“ на Росен Карамфилов – Втора награда (434,14 евро)

„Както и да се наричаше онази метална гъба, с която чегърташ тигани“ на Марая Миланова (310,10 евро).

На церемонията, организирана от Фонда, Изпълнителният директор на НДФ „13 века България“ г-жа Бисера Йосифова връчи грамотите на авторите на наградените разкази, както и изданието на Фонда Сборника „Любов по всяко време“, с отличени разкази от конкурса, и им пожела бъдещи творчески успехи.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националeн дарителски фонд „13 века България“)