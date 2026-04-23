Образите на Иван Обретенов винаги са на границата на конкретното, каза Филип Зидаров

Ваня Сухарова
Образите на Иван Обретенов винаги са на границата на конкретното, каза Филип Зидаров
Образите на Иван Обретенов винаги са на границата на конкретното, каза Филип Зидаров
Иван Обретенов представя изложба с 18 нови платна в столичната галерия „Vejdi“. Експозицията се открива от изкуствоведа Филип Зидаров (вляво). Снимка: Ваня Сухарова/БТА (ПК)
София,  
23.04.2026 19:26
 (БТА)

Образите на Иван Обретенов винаги са на границата на конкретното. С тези думи изкуствоведът Филип Зидаров откри изложбата на твореца в столичната галерия Vejdi. 

По думите му Обретенов е човек, който разбира и усеща цвета. Според Зидаров определението „живописец“ не се изчерпва с техниката или материала, а с умението да се постига хармония – основен принцип на естетиката.

Филип Зидаров подчерта, че същинската стойност на една картина се крие в образа – онова, което превръща обекта в художествено произведение. „Образът трябва да има поведение, загадка, която провокира зрителя“, отбеляза той.

Именно тази загадъчност и многозначност, според него, превръщат творбата в произведение на изкуството.

Изкуствоведът акцентира и върху значението на индивидуалния почерк. Зидаров отбеляза, че липсата на строго академично образование при Иван Обретенов е допринесла за по-непосредствена и свободна връзка с оригиналното, както и за по-ясно изразена разпознаваемост.

Филип Зидаров обърна внимание и на връзката между различните изкуства в творчеството на художника – живопис, пластика и поезия. Според него именно това съчетание създава по-дълбок, „имагинерен“ свят, в който се преплитат интелектът и емоцията. Като важен фактор той посочи и влиянието на природата – особено на морето и водата като стихия, което носи допълнително усещане за свобода.

Иван Обретенов поздрави присъстващите със свое стихотворение, написано преди две-три години.

Иван Обретенов е роден на 2 април 1948 година във Варна, където живее и до днес. Работи в областта на живописта, малката пластика и поезията. Член е на СБХ. Участва в представителни международни изложби в Германия, Полша, Русия, Чехия, Канада, Великобритания, Франция,  Австрия, Белгия. Има близо тридесет самостоятелни изложби в България. Носител е на престижни отличия за изкуство, включен е в холандската колекция „1001 Reasons to Love the Earth“. Автор е на две поетични книги – „Ангелите на спирката“ и „Спасени видения“.  

