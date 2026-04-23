С благотворителен концерт ще започне програмата за май на Дома на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев. Това съобщиха от културната институция. Концертът ще бъде на 1 май, а събраните средства ще бъдат използвани за доизграждане на водопровода за питейна вода на манастира „Успение на Пресвета Богородица“ в село Баничан.

На 4 май е предвиден празничен концерт по повод патронния празник на Второ основно училище „Гоце Делчев“. В периода от 5 до 10 май в изложбената зала ще бъде подредена благотворителната експозиция „Стихии в релеф“ на Валентин Стоичков и Калинка Белева, като средствата от продажбите ще бъдат дарени в подкрепа на хора в нужда и млади таланти.

На 8 май ще се състои тържествена гала вечер по повод 80 години от създаването на първия ансамбъл в България, организирана от Община Гоце Делчев, съвместно с Народно читалище „Просвета 1865“ и Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци. На 15 май ще бъде открита изложбата „Фантастични умове“, която представя млади българи с постижения в различни области, сред които и златният медалист от Международната олимпиада по астрофизика и астрономия Петър Попов. На 18 май ще бъде отбелязан патронният празник на Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ с тържество и награждаване на изявени ученици и учители.

На 27 май публиката ще има възможност да гледа комедията „Моето мъжко момиче“ с участието на Михаил Билалов и Мая Бежанска. На 28 май е предвидено тържество за изпращане на децата от четвърта подготвителна група „Калинка“, а на 29 май ще се състои празник за бъдещите първокласници от детска градина „Брезичка“.

През март Домът на културата в Гоце Делчев бе домакин на концерта „60 нюанса обич“ на Константин Пашкулев и приятели.