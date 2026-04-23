Филиалът на Софийския университет в Бургас организира две открити лекции за корейската култура

Две открити лекции, посветени на корейската култура, ще се състоят на 25 април в Културен дом НХК, съобщават от филиала на Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ в Бургас.



Събитието е част от културно-образователната поредица на учебното заведение, която продължава след срещите, посветени на Китай и Република Корея в морския град. Лекциите ще предложат различни гледни точки към корейската култура – през духовните практики, празниците и съвременните им проявления.

Първата тема „Пътешествие в света на живата традиция на корейския шаманизъм“ ще представи д-р Светослава Пейчева от Факултета по класически и нови филологии. В рамките на лекцията ще бъдат разгледани ритуали, вярвания и символи, които продължават да съществуват в съвременния живот и в културната памет на корейското общество.

Втората лекция, озаглавена „Корейски празници и обичаи: между традицията и модерността“, ще изнесе д-р Райна Бенева от катедра „Кореистика“ в СУ. Акцентът ще бъде поставен върху начина, по който традиционните празници се съхраняват и трансформират в съвременната градска среда и в общуването между поколенията.

Инициативата е част от пролетната програма на бургаския филиал на университета, насочена към представяне на различни аспекти на източните култури чрез срещи с преподаватели и специалисти. Тя е свързана и с новите бакалавърски програми на филиала, които подготвят специалисти с профил в изучаването на японски, корейски и китайски език и съвременни педагогически практики.

В началото на февруари от СУ обявиха, че от следващата академична 2026/2027 година във филиала ще бъдат ракзкрити две нови бакалавърски програми. Едната от тях ще бъде „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“, която е част от специалностите във Факултета по класически и нови филологии в професионалното направление 1.3 „Педагогика на обучението по чужд език“. Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература и с общия успех от дипломата за средно образование. Новата програма, заедно с разкритите през миналата учебна година програми „Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“ и „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“, са единствените в страната, които осъществяват академично обучение за подготовка на учители по корейски, китайски и японски език като области на фундаменталното познание за Изтока, отбелязват от СУ.