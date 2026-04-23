Панаир на занаятите "Пазители на българския дух" ще се проведе в чирпанското село Средно градище

Второто издание на Националния панаир на занаятите, който тази година ще бъде под надслов "Пазители на българския дух" ще се проведе на 25 април в чирпанското село Средно градище. Това съобщават от местното Народно читалище (НЧ) "Отец Паисий - 1903", които са организатори на събитието, съвместно с Община Чирпан и Регионална занаятчийска камара - Стара Загора.

В рамките на събитието са предвидени демонстрации и работилници на български занаяти, ретро фотография, фермерски базар и конкурс за български пролетно-летни обичаи. Майстори занаятчии ще преддставят и демонстрират везбарство, художествено плетиво, шивачество, грънчарство, кошничарство, дървообработка, дърводелство, обработка на медни изделия, бижутерство, калайджийство и изработване на хлопки, а посетителите ще имат възможност да се включат в работилниците към всеки от посочените занаяти.

На следващия ден в залата на читалището ще се проведе литературна среща с д-р Анелия Овнарска-Милушева, която ще представи своята книга "Думам ти, щерко" и ще разкаже за живите традиции, празниците и забравените ритуали, силата на корена, магията на природата и неоспоримата красота на българката, информират още от НЧ "Отец Паисий-1903".