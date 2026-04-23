Осемнадесетото издание на фолклорния конкурс „Напеви от Северозапада“ ще се проведе на 25 и 26 април в Монтана

Осемнадесетото издание на фолклорния конкурс „Напеви от Северозапада“ ще се проведе на 25 и 26 април в Драматичния театър „Драгомир Асенов“ в Монтана, съобщиха организаторите от Общинския младежки дом.

Над 500 деца от различни краища на България са заявили участие във форума. Те ще се състезават в разделите „Народно пеене“, „Хореография“ и „Инструменталисти“.

Началото на програмата е на 25 април с официално откриване и изпълнения на участниците в раздел „Народно пеене“. На 26 април своите умения ще покажат децата от разделите „Хореография“ и „Инструменталисти“. В раздел „Хореография“ ще се проведе мини конкурс „Ръченица за двама“ за най-добра танцова двойка. Традиционно в рамките на конкурса се провежда и видеоконкурс за народни песни и хореография за български деца, живеещи в чужбина. Тази година със свои видеозаписи са се включили участници от Испания и Република Молдова.

В края на програмата Представителният танцов ансамбъл „Младост“ ще зарадва публиката с фолклорна програма, докато журито заседава и определя победителите.

Националният фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“ се организира от Общинския младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки порив за бъдещето“ и Школа по български народни танци „Стоянови“. Той се провежда под патронажа на кмета на Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана.