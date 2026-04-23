Съветът за електронни медии избра Габриела Наплатанова за председател на регулатора

Габриела Наплатанова бе избрана за председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) на заседанието му днес.

Тя беше предложена от досегашния председател на регулатора Симона Велева и от Къдринка Къдринова, член на СЕМ. Кандидатурата бе подкрепена и от Пролет Велкова, член на СЕМ. Галина Георгиева гласува с „въздържал се". Мандатът на Габриела Наплатанова започва от 28 април тази година и е до 27 април 2027 г.

В началото на заседанието председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева направи равносметка на изтичащия си мандат и обяви, че няма да се кандидатира за втори мандат.

В началото на изказването си тя очерта трите основни приоритета, по които е работила през периода. Като най-важна задача Велева посочи избора на „легитимен, законосъобразен, с високо обществено доверие, въплатено в него, генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) без зависимости, без политически натиск и при високо обществено доверие“. По думите ѝ, въпреки опитите за саботаж и натиск, СЕМ е показал независимост, устойчивост и професионализъм.

Втората ключова цел е била възвръщането на доверието в регулатора и изграждането на партньорства с медиите. Велева посочи, че през последната година са удължени над 100 лицензии и са осъществени повече от 30 000 часа надзор. Организирани са и редица събития, посветени на свободата на медиите, медийната грамотност и законодателни промени, свързани с европейските изисквания.

Като трети приоритет тя изтъкна укрепването на административния капацитет на СЕМ – чрез привличане на нови експерти, дигитализация на процесите, обновяване на деловодната система и създаване на нов интернет сайт. В момента се тества и възможност за внедряване на изкуствен интелект в мониторинговата дейност.

Велева благодари на членовете на съвета - Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и Пролет Велкова, на екипа на администрацията, както и на партньорските институции и медии.

„Поради вярата ми, че успешно изпълних възложения ми мандат, особено в частта, свързана с развързването на юридическия и политически възел на връзката на Българската национална телевизия, и поради лични причини, няма да се кандидатирам за следващ мандат“, каза Симона Велева. Тя подчерта, че ще продължи да работи като член на СЕМ и да защитава свободата на словото и журналистите.

„СЕМ се утвърди като част от решението за свободата на словото в България, а не част от неговия проблем. Но проблеми има и ние тепърва ще продължим да ги решаваме“, отбеляза още тя.

В рамките на заседанието бяха припомнени процедурните правила за избор – решението се взема с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете, а при неуспех в три поредни заседания – с обикновено мнозинство.

Къдринка Къдринова поздрави Симона Велева за успешния мандат и за провеждането на прозрачен, законен избор на генерален директор на БНТ. Тя потворъди подкрепата си за кандидатурата на Габриела Наплатанова и припомни факти от журналистическата й биографията.

„Смятам, че следващия едногодишен мандат, както е по закон, г-жа Наплатанова ще води със своя професионализъм и със своите изключителни лични качества, които винаги са базирани на търсенето на консенсус и на конструктивни решения, ще води нашия съвет в същата позитивна посока“, каза Къдринова.

Галина Георгиева определи Габриела Наплатанова като „личност и човек, който идва от телевизията и има повече от един ден трудов стаж в медия. Има различна позиция за свободата на словото и вижданията за начина, по който се изразява то. А то не е само в позиции и декларации“. В изказването си Георгиева отправи остри критики към управлението на Симона Велева за липса на прозрачност, ограничен достъп до информация и спорни финансови практики.

Велева отхвърли твърденията като неоснователни и подчерта, че всички действия на СЕМ са извършвани при спазване на закона и с пълна отчетност.

„Според мен приключва един успешен председателски мандат в доста трудна ситуация през тази година. Както и самата Симона Велева ни напомни, той беше труден заради проблеми, които идваха, както отвън, така и отвътре. За съжаление, днешното заседание е една неприятна илюстрация на същото. Аз за пореден път смятам, че сме свидетели на един опит за набеждаване, който, за съжаление, не е епизодичен, а системен“, каза Пролет Велкова.

Къдринка Къдринова допълни, че този подход да се апострофира и да се вадят някакви твърдения, обвиняващи председателя, наистина е една трайна, постоянна тенденция от страна на един от членовете, което, по думите й е нещо, което тя не приема като начин на работа.

Габриела Наплатанова благодари за номинациите и изрази надежда, че ще оправдае доверието на колегите си. „Те не бяха инициирани от мен, не съм ги насърчавала, но много ви благодаря, че сте припознали в мое лице възможност да провеждам политиките на Съвета“, каза тя.

Наплатанова благодари на Симона Велева „за изключително успешния мандат, в който тя оправда нашето доверие“. Със своите лидерски качества и изявен юридически професионализъм успя да преведе Съвета през една сложна съдебна сага, бих казала един съдебен лабиринт, така че Съветът, въпреки опитите за влияние отвън, да успее да изпълни своята главна задача с избор на нов генерален директор на БНТ, който по думите й, е далновиден избор, каза тя.

„За мен изключително важно е Съветът да се утвърждава и развива в една положителна, благоприятна медийна среда. Необходимо е да се укрепят финансово обществените медии, да бъдат неуязвими към политическо влияние и да продължат да бъдат стожер на критична журналистика, смели разследвания и качествена публицистика. Да се развиват със стойностни продукции и вдъхновяващи проекти в изпълнение на обществената си мисия“, каза още Наплатанова.

Тя подчерта, че СЕМ ще продължи да работи в режим на последователност и приемственост в новия председателски мандат и да бъде отворен към журналистическата гилдия, медийната индустрия, обществените медии, професионалните организации и академичните среди в името на създаването на по-благоприятна медийна среда и увеличаването на доверието в обществото към традиционните медии.

По думите й, повече отвсякога ни е необходимо укрепване на традиционните медии и това е изключително важна задача.

Наплатанова каза, че една от основните промени в европейски мащаб е свързана с това качествената традиционна журналистика да намери по-голяма видимост в онлайн пространството в много големите онлайн платформи. Също така е много важно СЕМ да продължи инициативите, свързани с екранното време за деца, които са подети от Симона Велева, и ще има инициатива, свързана с употребата на българския език. Ще има още инициативи, свързани с достъпността, а през есента София ще бъде домакин на Форума на регулаторните органи на черноморските държави, който ще се проведе на 16 и 17 септември, анонсира тя. Наплатанова допълни, че една от насоките, които поставя на фокус, е регионалната журналистика.

Новоизбраният председател на СЕМ уточни, че всички тези инициативи ще минат под знака на 25-ата годишнина от създаването на Съвета за електронни медии и всички те ще бъдат осъществени със съдействието на всички членове на Съвета.

Наплатанова изрази надежда работата в Съвета да продължи в режим на колегиалност и диалогичност. „И разбира се, ще бъдем прозрачни, както досега“, посочи тя. Подчерта, че най-вече държи на това да се възвърне доверието в качествената журналистика.

В рамките на заседанието Пролет Велкова направи предложение да бъде извършен фокусиран мониторинг за разследваща журналистика на телевизиите БНТ1, Би Ти Ви, Нова телевизия, „България он ер“, „Нова нюз“, „7/8“, „Канал 3“ и „Евроком“, както и на радиата „Хоризонт“, „Дарик“, „Фокус“, регионалните програми на БНР и нелинейни медийни услуги, в които има актуално публицистично съдържание. Предложеният от нея период на наблюдението е три месеца - март, април и май тази година.

По думите й разследващата журналистика е ключова за качествената журналистика и е изключително дефицитна на фона на обществените процеси в последните години, „затова е още по-наложително да я имаме тази разследваща журналистика“. „Мисля, че с това наблюдение можем да опитаме да проследим тенденцията - има ли я, доколко я има, какви теми обхваща, какъв обществен отклик предизвиква“, аргументира предложението си Велкова.

Предложението й бе единодушно прието с пет гласа „за“ от членовете на СЕМ.

На днешното заседание бе разгледан и доклад от дирекция „Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност“.

В края на заседанието Симона Велева подчерта, че изборът на Габриела Наплатанова за председател на регулатора не е политически избор. „Това е дълбоко личностен и професионален избор, зад който мнозинството на СЕМ твърдо застава“, каза тя.

Д-р Габриела Наплатанова-Русева е журналист с над 25 години опит. От май 2022 г. е член на Съвета за електронни медии, назначена с указ на президента Румен Радев. Завършва „Връзки с обществеността“ във Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където е и хоноруван преподавател. Доктор по национална сигурност от Военната академия „Г. С. Раковски“. Професионалният ѝ път преминава през Нова телевизия и bTV, където работи по теми, свързани с вътрешната и външната политика, сигурността и международните конфликти. Автор е на десетки документални проекти и носител на редица журналистически отличия.