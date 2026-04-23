С творчески прояви и спортни състезания ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград ще отбележи 35 години от създаването си

С творчески прояви и спортни състезания Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) „Екзарх Йосиф“ в Разград ще отбележи своя патронен празник и 35-годишнината от създаването си, съобщиха от училищното ръководство.

Празничните прояви започнаха още през тази седмица и включват поредица от инициативи, представящи традициите и постиженията на гимназията. Сред тях са тематичният урок „Мултитаскинг“ и традиционното училищно състезание „С чужд език без бариери“. През следващата седмица ще бъде представена изложба. В гимназията ще заработи и творческо ателие „С четка в ръка творим красота“. Планирани са и дейности за развитие на уменията за слушане и четене с разбиране на чужд език.

На 4 май в библиотеката на гимназията ще се състои литературната инициатива „Поезията и прозата – около и вътре в мен“.

Кулминацията на честванията ще бъде на 5 май с официално тържество по повод 35-годишнината от създаването на гимназията. Празничната програма е съпътствана с представяне на чуждоезиковите паралелки и награждаване на участниците в състезанието „С чужд език без бариери“. Планирани са спортни игри и турнир по волейбол.

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” е приемник на едно от най-старите училища, свързани с историята на образованието в Разград. През различните етапи от своето съществуване гимназията носи различни наименования, като от 1948 до 1991 г. се нарича „Никола Вапцаров”. На първи септември 1991 г. със заповед на Министерството на науката и просветата разградското училище се разделя на Основно училище „Н. Й. Вапцаров” и Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“. За неин патронен празник се определя датата 5 май. След първи август 2016 г. по силата на новия Закон за предучилищно и училищно образование Гимназията се преименува на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“.

Според директора на ПГПЧЕ Ивелина Христова това е училище с минало, богато на успехи, с настояще, изпълнено с предизвикателства, и с бъдеще, защото бъдещето расте в него.