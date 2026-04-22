Ученици от габровските училища премериха своите знания в „Пролетен празник на географията“

Ученици от габровските училища премериха своите знания в „Пролетен празник по география“ днес в Младежки център – Габрово по инициатива на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР).

В надпреварата участваха отбори в две възрастови групи – от 5-7 клас и от 8-12 клас.

В по-малката възрастова група участие взеха ученици от ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, ОУ „Христо Ботев“ – Габрово, ОУ „Иван Вазов“ – Габрово и СУ „Райчо Каролев“ – Габрово.

Във възрастовата група от 8-12 клас се включиха отбори от Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, ПМГ „Академик Иван Гюзелев“, Националната Априловска гимназия и ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

В първата възрастова група на първо място стана СУ „Райчо Каролев“ – Габрово, на второ ОУ „Иван Вазов“ Габрово и на трето ОУ „Неофит Рилски“ Габрово. Във възрастова група от 8-12 клас учениците се класираха съответно на първо място Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово, на второ място ПТГ „Д-р Никола Василиади“ Габрово и на трето място ПГТ „Пенчо Семов“ Габрово.

Журито бе в състав Ценка Николова, заместник областен управител на Габрово, Деян Дойнов, Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в Регионалното управление по образованието в Габрово, Севдалина Ненкова, директор на Дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово, Денислав Тодоров от АПГР – Казанлък и Христо Кичиков от представителството на асоциацията в Габрово.

Събитието се организира с активното участие на учители по география и икономика, като за първи път сред дарителите за наградите са и двама преподаватели от ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, наред с традиционните фирми партньори.