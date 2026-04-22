Международният фестивал за античен театър Ex Machina се завръща в Пловдив през май

Международният фестивал за античен театър Ex Machina ще се проведе на 2 и 3 май в Античния театър в Пловдив. Това съобщиха организаторите от Античният театър „Огнян Радев“, който за втора поредна година е стои зад събитието.

В програмата на фестивала са представления от България, Италия и Гърция, които ще се играят на древната сцена в града под тепетата.

Античността е модерна, а старогръцкият театър - млад. Театралната маска е жива и ще обедини стотици млади артисти и гости от чужбина, казват от екипа на организаторите.

Тази година акцентът на фестивала е Аcademia. В резултат на подписаното с НАТФИЗ споразумение за партньорство и сътрудничество след фестивала през май ще се проведе първият семинар за античен театър за студентите на Академията. Студентите от АМТИИ от своя страна са отново част от екипа на фестивала в Пловдив.

Акцент в програмата е и спектакълът под режисурата на Крис Шарков „Федон по Платон”, който представя на сцена идеи на Платон и неговото съвременно възприятие. Драматургичният текст е дело на Станислава Кирилова и Радослав Илиев; сценографията е на Илина Грозева; музиката е на Христо Намлиев, а актьорската подготовка на трупата е на Ели Кирил Колева. Спектакълът е финансиран по програма "Култура" на СО.

Участват още спектаклите „Възхвала на глупостта” от Италия, „Елена от Еврипид” от Гърция и двата български младежки спектакъла „Прометей” и „Хадес и Персефона”.

Представленията ще бъдат представени на 2 май, а вечерта фестивалното жури ще раздаде наградите. Програмата ще продължи с дегустация на вино от Балканския международен винен конкурс.

Ex Machina ще завърши на 3 май с провеждане на интерактивна и семиотична игра за търсене на архитектурни и градски символи „Градски лабиринт” на територията на Стария Пловдив.