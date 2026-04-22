Интерактивно образователно ателие, посветено на водата като жизненоважен ресурс, ще се проведе в Националния политехнически музей

Интерактивно образователно ателие, посветено на водата като жизненоважен ресурс, ще се състои на 25 април от 11:00 часа в Националния политехнически музей. Инициативата е организирана от Център „Алос“ в партньорство с музея и е насочена към деца, ученици и семейства, съобщават домакините.

В рамките на събитието участниците ще проследят пътя на водата – от планината Витоша, през реките Искър и Панчарево, до градската среда, като ще научат повече за значението на водните ресурси и начините за тяхното опазване.

От екипа посочват, че програмата включва две основни занимания – сглобяване на модел на пречиствателна станция, чрез който ще бъде показано как различни материали филтрират водата, както и създаване на „воден кръговрат в пликче“ – експеримент, демонстриращ процесите на изпарение и кондензация. Всеки участник ще може да отнесе своя модел у дома. Водещи на ателието са Росица Маринова от център „Алос“ и Веселина Енева, заместник-директор на Националния политехнически музей. Участието в ателието е безплатно с входен билет за музея.

Събитието е част от програмата „Образование чрез изкуство“ на Център „Алос" и се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община по програма „Култура“, уточняват от екипа.

