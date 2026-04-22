Чествания, изложби и филм за 110-ата годишнина от битката при Каймакчалан ще има в Сливен

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков" в Сливен, съвместно с редица институции, подготвя богата програма за отбелязване на 110-ата годишнина от битката при Каймакчалан. Това съобщи в интервю директорът на музея доц. д-р Николай Сираков.

По думите му инициативите ще се реализират съвместно с Община Сливен, Регионалното управление на образованието (РУО), Сливенската света митрополия, запасното войнство и различни военни сдружения. Събитията са планирани за периода август – септември и началото на октомври 2026 г.

„На Каймакчалан са загинали над хиляда сливенци, които са дали живота си за Отечеството и ние сме длъжни да отбележим подобаващо тази годишнина“, подчерта доц. д-р Сираков. Той допълни, че в момента се изготвя цялостната програма, която ще бъде „много богата и наситена със събития“, като при финализирането ѝ обществеността ще бъде допълнително информирана.

Сред планираните инициативи са поклонение и възпоменателна церемония, изложба, тържествени събрания, както и представяне на документален филм, посветен на битката при Каймакчалан.

Историческата епопея се развива през 1916 г. по време на Първата световна война, когато българските части водят тежки боеве на Македонския фронт при изключително трудни условия на Нидже планина. В продължение на 46 дни те защитават стратегическия връх от настъплението на сръбски части.

В началото на октомври 1916 г. върхът преминава под контрола на противника, но според историците битката остава символ на героизъм и саможертва.

Сливенският 11-и пехотен полк дава 1002 жертви в боевете при Каймакчалан.