С танцов фестивал започнаха Пролетните фолклорни празници на учениците от Плевенска област

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
С танцов фестивал започват Пролетните фолклорни празници на учениците от Плевен и областта. Те се организират от сдружение „Артилерия - ген. Владимир Вазов". Участват състави от Плевен, Искър, Долни Дъбник и Тръстеник.
Плевен,  
22.04.2026 13:03
 (БТА)

С танцов фестивал започнаха Пролетните фолклорни празници на учениците от Плевен и областта. Те се организират от сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“.

Домакин на танцовия форум бе Военният клуб в Плевен. Салонът му бе място за изява на състави от училища в Плевен, Долни Дъбник, Искър, Тръстеник и други населени места. 

Тази година решихме да обединим нашите конкурси и фестивали, които традиционно организираме по това време на годината в пролетен фестивал, за да покажем онези ученици, които пазят и предават българските традиции, каза пред БТА председателят на Управителния съвет на сдружението о.р. подполк. инж. Радослав Георгиев. Това е и нашата цел – децата да растат с любов в сърцето към родината, към фолклора ни, за да има бъдеще нашата държава и народ, допълни той.

Гост при откриването на фестивала бе началникът на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен Анелия Дечева, която поздрави участниците и изрази своята подкрепа към усилията им да запазят българските фолклорни традиции. Вие сте най-добрите посланици на музиката и танците, подчерта тя в обръщението си към младите танцьори. 

Фестивалът няма конкурсен характер. Той е сцена за изява на ученическото танцово творчество.

В утрешния ден Пролетните празници продължават с конкурса за певческо изкуство „Плевенско славейче“, посветен на оперната прима Гена Димитрова, и с фестивала на ученическите групи за фолклорно пеене.

Финал на априлските инициативи на сдружението ще е отбелязването на 150 години от избухването на Априлското въстание на 24 април. Лекция ще изнесе уредникът в отдел „История на България 15. – 19. век" на Регионалния исторически музей Мария Лилова. Ученици ще пресъздадат биографията на Христо Ботев, с танц ще покажат изработването на знамето от Райна Княгиня и ще разкажат за Баташкото клане.

21.04.2026 13:03

Сдружение "Артилерия - ген. Владимир Вазов" – Плевен представи свои инициативи, свързани с Пролетния фолклорен фестивал и Априлското въстание

Сдружение "Артилерия - ген. Владимир Вазов" – Плевен представи свои инициативи в рамките на предстоящия Пролетен фолклорен фестивал на учениците от Плевен както и честване на 150 години от избухване на Априлското въстание. Това стана на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Плевен.
11.03.2026 14:16

Плевенското сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“ връчи традиционните си награди

В Деня на ракетните войски и артилерията по традиция плевенското сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“ връчи своите годишни награди. Церемонията се състоя в салона на Военния клуб и започна с изпълнение на стихотворението „Аз съм българче“ от седемгодишния Благовест Митев и с музикален поздрав от децата от Детска градина „Звънче“. Председателят на сдружението о.з. подполк. Радослав Георгиев приветства гостите на празника и отправи своите пожелания за успех и благоденствие.Специална грамота за принос за възстановяването на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия и за придобитите международни ли
09.01.2026 15:19

Конкурси за ученици по краснопис и за рецитиране на "Аз съм българче" обяви плевенското сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“

Два конкурса за ученици обяви Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“. С тях организацията започва дейността си за новата 2026 година, която отново ще бъде насочена към патриотичното възпитание на децата. Това каза на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Плевен председателят на сдружението о.р. подполк. Радослав Георгиев.

