С танцов фестивал започнаха Пролетните фолклорни празници на учениците от Плевенска област

С танцов фестивал започнаха Пролетните фолклорни празници на учениците от Плевен и областта. Те се организират от сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“.

Домакин на танцовия форум бе Военният клуб в Плевен. Салонът му бе място за изява на състави от училища в Плевен, Долни Дъбник, Искър, Тръстеник и други населени места.

Тази година решихме да обединим нашите конкурси и фестивали, които традиционно организираме по това време на годината в пролетен фестивал, за да покажем онези ученици, които пазят и предават българските традиции, каза пред БТА председателят на Управителния съвет на сдружението о.р. подполк. инж. Радослав Георгиев. Това е и нашата цел – децата да растат с любов в сърцето към родината, към фолклора ни, за да има бъдеще нашата държава и народ, допълни той.

Гост при откриването на фестивала бе началникът на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен Анелия Дечева, която поздрави участниците и изрази своята подкрепа към усилията им да запазят българските фолклорни традиции. Вие сте най-добрите посланици на музиката и танците, подчерта тя в обръщението си към младите танцьори.

Фестивалът няма конкурсен характер. Той е сцена за изява на ученическото танцово творчество.

В утрешния ден Пролетните празници продължават с конкурса за певческо изкуство „Плевенско славейче“, посветен на оперната прима Гена Димитрова, и с фестивала на ученическите групи за фолклорно пеене.

Финал на априлските инициативи на сдружението ще е отбелязването на 150 години от избухването на Априлското въстание на 24 април. Лекция ще изнесе уредникът в отдел „История на България 15. – 19. век" на Регионалния исторически музей Мария Лилова. Ученици ще пресъздадат биографията на Христо Ботев, с танц ще покажат изработването на знамето от Райна Княгиня и ще разкажат за Баташкото клане.