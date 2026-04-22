Тринадесетото издание на конкурса надпяване „С песните на Йовчо Караиванов“ ще се състои на 25 април в сливенското село Селиминово

Тринадесетото издание на конкурса надпяване „С песните на Йовчо Караиванов“ ще се състои на 25 април от 10:00 часа в сливенското село Селиминово, съобщиха от общинския пресцентър.

Проявата има за цел да стимулира изпълнението на българската народна песен, както и да съхрани и популяризира творчеството на един от най-изявените изпълнители на тракийски фолклор – Йовчо Караиванов, роден в Селиминово.

В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители и певчески групи. Допускат се изпълнения със или без съпровод на народни инструменти, но използването на плейбек не е разрешено. Едно от двете изпълнения задължително трябва да бъде от репертоара на Йовчо Караиванов. Предимство ще имат участници, облечени в традиционни народни носии.

Всички участници ще получат дипломи, а класираните ще бъдат отличени с парични награди. Предвидена е и специална награда на името на Йовчо Караиванов.

До момента участие са заявили 28 певчески групи и 35 индивидуални изпълнители от областите Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора.

Изпълненията ще бъдат оценявани от жури с председател проф. д-р Галя Петрова-Киркова от катедра „Музикален фолклор“ при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“. Членове на журито са гл. ас. д-р Николай Гурбанов и Деян Митев – директор на Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен.

Организатори на събитието са Община Сливен, кметството в Селиминово и Народно читалище НЧ „Светлина 1926”.

Както БТА съобщи, Нова Загора ще бъде домакин на традиционния празник на самардалата на 25 април от 10:00 часа на площад „Свобода“. Празничната програма ще включва фолклорни изпълнения с участието на деца и младежи от общината.