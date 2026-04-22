Петричкото село Габрене ще бъде домакин на празника на сармата от бутима

Село Габрене ще бъде домакин на четвъртото издание на празник, посветен на сармата от бутима. Събитието ще се проведе на 25 април, каза за БТА Снежана Георгиева, секретар на Народно читалище "Просвета - 1928" в село Габрене. Тя поясни, че растението бутима е по-познато като винобой. Когато листата са млади, в края на април и през май, се берат, бланшират, пълнят с ориз и се завиват на малки сарми. Ястието е характерно за района на Подгорието в община Петрич.

Празникът на габренската сарма е част от от инициативата „Да се хванем за зелено в Подгорието“. Организира се от Сдружение „Биоматера“ и Асоциация „Слоу Фуд в България“ (Slow Food in Bulgaria) с подкрепата на община Петрич.

По думите на Георгиева фестивалът се утвърждава като „празник на зеленото“ и събира жители и гости, които имат интерес към автентичните рецепти и природосъобразния начин на живот. Акцент тази година отново ще бъде приготвянето на сарми от т.нар. „бутима“ – местно наименование на растението американски винобой, познато още като плевелно и инвазивно, но използвано от поколения в района.

„Това е традиция от незапомнени времена. Растението се бере много младо, листата се бланшират и след това се използват за приготвяне на сарми, подобно на лозовите или лападените“, обясни Георгиева. Тя допълни, че рецептите се предават устно между поколенията, а всяко домакинство има свой начин на овкусяване с подправки като джоджен, чубрица, пресен или стар лук.

В рамките на празника ще бъдат организирани работилници за приготвяне на сарми с бутима, ястия с диворастящи растения и „зелени“ баници. Посетителите ще могат да се запознаят и с други традиционни гозби от региона, сред които млечник, зеленчукови яхнии и различни видове баници с пролетни растения.

„Идеята е не само да покажем как се приготвят тези ястия, но и да съхраним знанието за растенията и тяхното приложение“, посочи Георгиева. По думите ѝ през годините интересът към събитието расте, включително от хора извън региона. Програмата включва още щандове с местни храни, кулинарни демонстрации и културна програма с природна тематика.

На 26 април ще бъдат организирани посещения на местни забележителности, сред които местността „Сариев камък“, както и обиколки в селото и планината Беласица с водач. Участниците ще имат възможност да се включат и в събиране и разпознаване на диви растения. Организаторите предвиждат предварително записване за всички работилници и туристически дейности. Очаква се в кулинарните работилници да се включат повече от 40 жени, а гостите да бъдат над 200.