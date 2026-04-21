Национален конкурс за детска рисунка, посветен на Панайот Пипков и химна „Върви, народе възродени“, е обявен в Ловеч

Национален конкурс за детска рисунка в чест на 155 години от рождението на композитора Панайот Пипков и 125 години от написването на музиката на „Върви, народе възродени“ е обявен в Ловеч. Организатори са Общината и Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“ в града. Проявата е под наслов „Напред! Народността не пада там, дето знанието живей!“ и е в рамките на проект „Пипкови и Ловеч“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата, се посочва в обявлението на сайта на администрацията.

Целите на конкурса са: да се насърчат децата и младежите да изразят чрез изкуството темите за знанието, просветата и родолюбието; да стимулира творческо мислене по темата за българската писменост, просвета и култура; да създаде визуален мост между миналото и настоящето, вдъхновен от духа на химна на родната просвета.

Участниците ще бъдат разпределени в три възрастови категории: I - IV клас, V - VII клас, VIII - XII клас. Те могат да интерпретират свободно по подтемите: „Върви, народе възродени“, „Буквите оживяват“, „Панайот Пипков“, „Книгата е...“. Рисунките, които се приемат до 24 април, трябва да са в оригинал, без рамки и паспарту, формат А3 или А4.

Творбите ще бъдат оценени от жури от художници, преподаватели и дейци на културата в съответствие с темата, оригиналност и художествено внушение, композиция и техника. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всички възрастови групи.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 8 май в Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“.

Панайот и Любомир Пипкови посмъртно са обявени за почетни граждани на Ловеч през 2001 г.

През ноември миналата година Общината организира конкурс за есе на тема „Будителят в ноти: наследството на Пипков“.