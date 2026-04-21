СТЕМ център с кабинети по дизайн, 3D прототипиране и математика бе открит в Професионалната гимназия „Васил Левски" в Кърджали

В Професионалната гимназия „Васил Левски" в Кърджали бе открит СТЕМ център с кабинети по дизайн, 3D прототипиране и математика. Те са насочени както към съществуващата специалност в училището „Техник на транспортни средства", която от учебната 2026/2027г. ще се нарича „Автотранспортна техника и мехатроника", така и към цялостния учебен процес и бъдещата професия, вече утвърдена за следващата учебна година - „Социални дейности".

Лентата на центъра прерязаха директорът на гимназията Ширин Сюлейман, бившият директор на училището Нина Терекиева, заместник-кметът Веселина Тихомирова и началникът на Регионалното управление по образование Ангелина Костова.

„СТЕМ центърът е една дългосрочна визия за по-нататъшното развитие на училището. В кабинета по дизайн и 3D прототипиране сме наблегнали основно на оборудване, което ще подпомогне учениците практически да усвояват знанията и уменията по професията", каза Ширин Сюлейман.

Двата кабинета са оборудвани с интерактивни дъски и лаптопи за работа на учениците, VR очила, симулатори за управление на автомобили с ръчно и с автоматично управление на скоростите, 3D скенери, принтери, режещи плотери.

„Учениците ще могат да изготвят макети на части на коли и дори да изработват самите части на 3D принтер", каза още директорът на гимназията.

За новата придобивка колективът, ръководството и възпитаниците на гимназията бяха поздравени от заместник-кмета и от началника на РУО.

„Тази днешна инвестиция в модерната образователна среда е инвестиция в бъдещето на нашите ученици, които ще имат възможност да се обучават и да се развиват в една съвременна образователна среда", каза пред присъстващите Веселина Тихомирова. Тя поздрави екипа на гимназията за приемствеността, а на учениците пожела да бъдат смели, да дръзват да търсят отговори в създадената модерна среда.

Началникът на РУО пожела на младите хора да се възползват активно от технологиите, а на учителите да вдъхновяват и подкрепят своите ученици.

„Днес вие получавате една съвременна образователна среда, която ви прави равноправни с всички ученици по света. С техниката и оборудването в класните стаи, високотехнологичните системи, които ще получите в тези СТЕМ кабинети, ще можете да експериментирате, да постигате своите цели, да сбъдвате мечтите си, защото, влизайки във всяко едно образователно институция, всички ученици влизат с мечти", каза Костова.

В ПГ „Васил Левски" в Кърджали се обучават 70 ученици. СТЕМ центърът е изграден по проект „Училищна STEM среда", финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията надхвърля 90 хиляди евро.