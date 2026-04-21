Педагози от училища и детски градини от област Търговище се обучаваха за повишаване на капацитета на екипите за обхват на учениците в учебния процес. Обучението е по проекта “Пълен обхват: от 4 до 16-годишна възраст“, реализиран по процедурата „Достъп до образование за всяко дете“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съобщиха от Регионалното управление на образованието (РУО).

Двудневните занимания са проведени в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“ и са по дейността „Обучения за повишаване на капацитета и уменията на екипите за обхват“. Участие са взели 15 педагогически специалисти от девет училища и три детски градини – партньори по проекта на РУО – Търговище. Сред тях бяха представители на образователни институции от общините Търговище, Омуртаг и Антоново.

Темата на обучението – „Работа с Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ)“ – е била насочена към повишаване на компетентностите на участниците за ефективно използване на системата при идентифициране, проследяване и работа с деца и ученици в риск от отпадане от образователната система.

Представени са практически насоки за въвеждане и актуализиране на данни, работа с протоколи за посещения на адреси и генериране на справки чрез ИСРМ. Реализирането на обучението допринася за повишаване на капацитета на екипите за обхват и за по-ефективното прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система, посочват от РУО.

Работата по проекта в Търговишка област започна през есента на миналата година. Проведени са няколко междуиституционални срещи, целта е успешна подкрепа на учениците.