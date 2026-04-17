Спортен празник в ЮЗУ „Неофит Рилски“ събира деца и младежи със специални образователни потребности

Кореспондент на БТА в Благоевград Симона Пателиотис
Сградата на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Благоевград,  
17.04.2026 17:11
 (БТА)

Спортен празник в Югозападния университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски“ в Благоевград събира деца и младежи със специални образователни потребности в подкрепа на равния достъп до спорт, съобщиха от висшето училище. Инициативата, посветена на 50-годишнината на университета, ще бъде на 20 април от 10:00 часа на откритите спортни площадки.

Акцентът на събитието ще бъде насърчаването на участието в двигателни активности и създаването на условия за ранен достъп до спорт и социално включване, посочиха от университета.

Спортният празник се организира от катедра „Спорт“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА) и Студентския съвет към университета.

По повод юбилея на висшето училище в началото на годината с научна сесия бяха отбелязани и 50 години от създаването на направление „Математика“ и катедра „Математика“. Форумът събра редица учени в сферата на математическата наука.

/ТС/

