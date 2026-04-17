Ден на интелектуалната собственост организира УНСС

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) организира Ден на интелектуалната собственост на 27 април, понеделник, от 10:00 ч. до 14:00 ч., съобщават от висшето училище.

Инициативата е по повод Световния ден на интелектуалната собственост, отбелязван на 26 април.

Специална програма е организирана и за 35-ата годишнина от създаването на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС. В рамките й ще има изложба на технологии, в която организации ще демонстрират иновативни български технологични продукти; презентационен панел с участието на 13 водещи лектори от ключови иновационни и творчески индустрии, вкл.: филмова, гейминг, издателска, радио и телевизионна, високотехнологични и др.; както и демонстрации на традиционни занаяти - дърворезба, ножарство, керамика и везба, информират домакините.

Програмата ще се проведе в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, а занаятите ще бъдат представени пред сградата му.

Събитието ще открие доц. д-р Христин Стрижлев, който е ръководител на катедрата „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС и на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към висшето училище, се казва в съобщението.

