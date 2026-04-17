Пловдив е домакин на Startup Fair 2026 - най-голямото събитие за млади предприемачи и иновации в региона

На 28 април 2026 г. (вторник) Университетът по хранителни технологии – Пловдив (УХТ) ще бъде домакин на Startup Fair – Plovdiv 2026 в партньорство с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет – София, Филиал Пловдив, Аграрен университет - Пловдив, Медицински университет - Пловдив, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) и Академия по национална и информационна сигурност (АНИС).

Събитието се организира от фирма Плеги и има за цел да събере на едно място ученици, студенти, докторанти, стартиращи компании, бизнес ангели и инвеститори, преподаватели, институции и представители на бизнеса, за да обменят опит, идеи и добри практики в областта на предприемачеството и иновациите.

Startup Fair – Plovdiv 2026 предоставя уникална възможност за младите хора да се срещнат с предприемачи и стартиращи фирми в реална бизнес среда, а за университетите – да представят своите програми и проекти за насърчаване на академичното предприемачество и иновационната активност в региона.

Акценти в програмата

Официално откриване – 10:00 ч., двор на УХТ

Присъствие на официални гости, ректори, представители на бизнеса, журналисти, ученици и студенти.

Startup Expo – 10:00 – 15:00 ч., открита зона

Над 30 иновативни стартъпа ще представят свои продукти, услуги и прототипи. Очакват се над 1500 посетители, инвеститори и корпоративни партньори.

Бизнес форум – 10:45 – 15:00 ч., Аула 202

Панели с участието на водещи предприемачи, инвеститори, представители на фондове, корпоративни лидери и медии. Темите включват:

• ролята на университетите в предприемачеството

• европейски програми за млади иноватори

• външни инвестиции

• устойчиво предприемачество

• връзката наука – бизнес – финанси

Научна дискусия – Кръгла маса – 11:45 – 14:00 ч., зала „Хоризонт“

Фокус върху ролята на университетите в предприемаческата екосистема, трансфера на знания и модели за научно предприемачество.

Практически уъркшоп – 10:30 – 14:30 ч., студентски пространства

Панели за кариерни умения, интервюта, лидерство, социални умения и работа с изкуствен интелект, с участието на инвеститори, стартиращи предприемачи, бизнесмени, HR експерти, университетски преподаватели и психолози.

Защо събитието е важно?

Startup Fair – Plovdiv 2026 е ключова инициатива за развитието на предприемаческата култура в региона. То създава среда за:

• директен контакт между млади таланти и бизнеса

• подкрепа за стартиращи компании

• стимулиране на иновациите в университетите

• изграждане на мост между образование, наука и индустрия

• позициониране на Пловдив като водещ център за предприемачество

Вход: свободен.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР)