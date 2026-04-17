Шестима български рапъри се присъединяват към концерта на Редмен в София, информират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

Имера, MD Beddah, NRG_D, IMP, Sr. Martini и Gerata ще излязат на сцената на клуб Joy Station на 14 май, преди да се изяви хедлайнерът на вечерта.

Имера е част от групата 5 o'clock, артист с над 10 години опит, който има сериозни класики зад гърба си и току-що издаден нов албум. Със сериозно ухо към детайла, натурален флоу, хъс и уникални писателски умения, Имера е активна част от българската рап сцена, винаги има много присъствие на живо с отличаващите си изразни средства и директни пънчове, коментират от СМЕ

NRG_D (New Relation Generation Dub) е една от водещите фигури на българската реге сцена. От СМЕ посочват, че стилът му майсторски съчетава класически roots и dub с елементи на ska и dancehall, като запазва автентичното реге звучене и го обогатява с дълбоки, смислени текстове, а посланията в музиката му носят силен заряд и често докосват важни теми.

IMP и Sr. Martini, представящи Roof Rhymez Studio са артисти, за които идеите под шапката на твърдото улично звучене и смисъла в лириките са важни, казват от СМЕ: „Тяхното творчество се характеризира с ясни и конкретни послания, социална ангажираност и засягане на общочовешки проблеми. Алтернативната рап музика, която изисква повече размисъл и внимание при слушане е нещото, което ги отличава“.

MD Beddah не излиза на сцената, за да се хареса – излиза, за да разтърси, това не е просто хип-хоп, а гласът на поколение, което се събужда, коментират от СМЕ.

Gerata е от тези артисти, които не чакат покана на сцената – той я гради и организира, отваряйки вратите за всички, които горят със същия пламък. Зад микрофона е суров, неподправен и зареден с енергия, която моментално наелектризира, удря в гърдите и свързва хората, разказват от СМЕ. Създател на Goloka Wear и Goloka Fest, той превръща хип-хопа в истинско движение.

Зад пулта застава DJ Sparta, в чиято селекция винаги присъстват имена от родната хип хоп сцена.

/ДД