Единадесетата книга на Лина Борджиева - „Човек е Бог“, ще бъде представена в Троян

Стихосбирката „Човек е Бог“ на Лина Борджиева ще бъде представена тази вечер от 18:00 часа в зала „Форум“ на Народно читалище „Наука – 1870 г.“ в Троян. Това съобщи за БТА Христо Костов, който ще бъде модератор на събитието.

Книгата е единадесетата поред за авторката. По думите на Костов „Човек е Бог“ е дълбоко духовна творба, която разглежда същността на човека – неговата душевност и вътрешно пробуждане. „Макар и да звучи силно, може да се каже, че тази книга събужда божественото начало във всеки човек – най-красивото, най-ценното и най-съкровеното“, посочи той.

Според него стихосбирката насочва към мъдростта като изконно човешко качество, към което всеки се стреми по своя житейски път. Чрез лириката си книгата прониква дълбоко в човешката душа и съзнание и въздейства отвътре, допълни Костов.

Лина Борджиева е родена в Ловеч. Завършва българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, след което работи като учител по български език и литература в Троян и активно участва в училищния живот. По-късно придобива второ висше образование по философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и трето – по психология в Националната спортна академия.

От повече от 20 години Борджиева е член на Съюза на българските писатели и е активно ангажирана с културния и обществения живот в Троян. През 2016 г. създава младежки литературен клуб към местното читалище, който през изминалата година издава петия си сборник „Гласът на душата“. По думите на Костов клубът се утвърждава като един от малкото младежки литературни формати в страната, даващи възможност за изява на млади таланти.

Лина Борджиева е носител на годишната награда на Община Троян за изявена личност с постижения в областта на културата за 2025 г., присъдена за цялостното ѝ творчество и принос към обществения живот на града. Тя е отличена и с редица други награди от Съюза на българските писатели, Софийския университет и други организации.