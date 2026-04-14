С церемония, шествие и ученически състезания в Котел отбелязват 205 години от рождението на Раковски

Котел отбелязва днес, 14 април, 205-ата годишнина от рождението на бележития български възрожденец Георги Стойков Раковски. Своят патронен празник чества и Средното училище „Георги Ст. Раковски“, съобщиха организаторите от Община Котел, Средно училище „Георги Ст. Раковски“ – Котел и Историческия музей в Котел.

Празничната програма започва в 8:30 ч. със състезание по историческо ориентиране между ученици от 8-ми до 12-и клас в сградата на училището. В 10:00 ч. ще бъде тържествено издигнато знамето на училището, а от 10:30 ч. ще започне празнично шествие до площад „Възраждане“.

Кулминацията на честването е предвидена за 11:00 ч. на площад „Възраждане“, където ще се състои тържествена церемония с издигане на националното знаме, слово на кмета на общината Коста Каранашев и поднасяне на венци и цветя. В програмата е включен и рецитал на есета в изпълнение на деца от кръжочната дейност при Народно читалище „Съгласие – Напредък 1870“ в Котел.

По-късно през деня ще бъде открита изложба и мултимедийна презентация, посветени на живота и делото на Раковски, ще се състои историческа викторина с ученици, както и концерт по повод патронния празник на училището. Програмата ще завърши с образователната игра „Открий думата“ в Пантеона на Георги Стойков Раковски и музейната експозиция „Котленски възрожденци“.

Както БТА съобщи, начало на честванията в Котел беше дадено на 8 април с литературно четене.

Георги Стойков Раковски е роден в Котел на 14 април 1821 година. Образованието си получава в родния си град, в Карлово и в гръцкото училище в Куручешме.

Раковски е една от водещите фигури в българското националноосвободително движение. През 1862 г. той организира и ръководи в Белград Първата българска легия и работи за създаването на съюз на балканските християнски народи за борба срещу Османската империя. През 1866 г. основава сред българските емигранти революционната организация „Върховно народно българско тайно гражданско начало“ и изготвя „Привременен закон за народните горски чети за 1867-о лето“.

До края на живота си Раковски посвещава усилията си на подготовката на въоръжена борба за освобождението на България. Умира от туберкулоза в Букурещ през 1867 година.

През 1885 г. костите му са пренесени в България и положени в софийската катедрала „Св. Неделя“. През 1942 г. те са пренесени в Котел, а от 1981 г. се съхраняват в специално изградения белокаменен Пантеон на Георги Стойков Раковски, издигнат в центъра на града в знак на признателност към делото на революционера.