Изложба с живопис и керамика на Емилия Милчева ще бъде открита в София

Изложба „Устрем“, включваща живопис и керамика на Емилия Милчева, ще бъде открита днес, 14 април, от 18:00 ч. в столичната галерия „Сердика“, съобщиха от екипа на галерията.

Емилия Милчева работи в стилистиката на експресивния реализъм. Рисува предимно с шпатула, с бърз, свободен и смел жест, казват от екипа. Чрез техниката импасто Милчева наслоява плътни пластове боя, изграждайки релефна повърхност, в която светлината буквално се задържа. Нейната живопис е директна и сетивна – тя не разказва за природата, а я преживява върху платното, казват от галерията.

Авторската керамика на Емилия Милчева е ярък представител на стила уаби-саби, уточняват от екипа. Творбите ѝ се отличават с органични, асиметрични силуети и повърхности, в които ръката на автора остава видима. Тези керамични форми предлагат усещане за тишина и съзерцание, канейки зрителите да се свържат с тихата красота, открита в непостоянството и приемането на нещата такива, каквито са, казват от галерията.

Експозицията ще може да бъде разгледана до първи май.

Емилия Милчева е родена през 1972 г. Членува в Съюза на българските художници, Асоциацията на визуалните артисти (Великобритания) и Занаятчийската камара (Пловдив). Участвала е в над 50 самостоятелни и групови изложби.

/КБ