Тематичната изложба „Нарове и птици“ събира 15 автори в столичната галерия „Париж“

Тематичната изложба „Нарове и птици“ от поредицата „Майстори на реализма“ ще бъде открита днес, 14 април, в столичната галерия „Париж“. Картините може да бъдат разгледани до 2 май, съобщават домакините.

Експозицията е петото поред издание от тематичната серия на галерията и съвпада с 23-ата годишнина от създаването ѝ. В изложбата участват 15 автори с общо 25 живописни творби, работещи в областта на реализма, хиперреализма, сюрреализма и магическия реализъм.

Със свои творби в изложбата участие вземат Ангел Герджиков, Ани Ехиян, Бойко Колев, Борис Желев, Валери Цветков, Владимир Овчаров, Даниела Овчаров, Ева Димитрова, Елена Стоева, Игната Василева, Иван Стратиев, Лъчезар Явруков, Марина Богданова, Мария Илиева, Станислав Вардев.

Според кураторската концепция централно място в изложбата заема символиката на нара. „Нарът има изключително богата символика и дава широко поле за интерпретации. В различните култури и народи е преди всичко символ на плодородието и богатството, както и на многодетството. В християнството символизира жертвата (разпуканият плод), Възкресението (скрития живот в семената) и единството на Църквата (много вярващи в едно Тяло). Червеният сок се свързва с кръвта и жертвата Христова“, казва Надя Павлова от галерия „Париж“.

По думите й нарът има изключително богата символика и дава широко поле за интерпретации.

