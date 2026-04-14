Малко позната част от творческата биография на Жорж Папазов ще бъде показана в изложба в София

Картина от изложбата „Жорж Папазов и Стокхолм“. Снимка: СБХ
София,  
14.04.2026 07:30
 (БТА)

Малко позната, но съществена част от творческата биография на Жорж Папазов ще бъде показана в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6 в София. Проектът „Жорж Папазов и Стокхолм“, куриран от Мария Василева, ще бъде представен днес, 14 април, и може да бъде разгледан до 2 май, съобщават домакините.

Експозицията проследява дългогодишните връзки с шведската художествена сцена на Жорж Папазов през периода от 20-те до 50-те години на ХХ век. Днес Музеят за модерно изкуство в Стокхолм съхранява 36 негови произведения – свидетелство за трайното му присъствие в културната памет на Швеция и за мястото на твореца в контекста на европейския модернизъм, отбелязват от СБХ. 

Те посочват, че повод за проекта е произведението „Сюрреалистична композиция“ от 20-те години на ХХ век, което през 2025 г. се появява на аукцион в Упсала. Проследяването на неговия произход разкрива връзки между Папазов, Нилс Дардел и Ролф де Маре и се превръща в отправна точка за разказ за художествения обмен между Париж и Стокхолм. Днес творбата е част от колекцията на Георги Василев, допълват от СБХ.

В експозицията са включени и произведения на Хенри Унгер, чрез които се поставя акцент върху темата за художествената памет и наследството. Особено важни в професионалната биография на художника са контактите му с шведския колекционер и филантроп Ролф де Маре и с художника Нилс Дардел. Именно тази линия е във фокуса на изложбата, посочват още организаторите. 

Жорж Папазов (1894–1972) е сред първите български художници с международно признание. След обучение и работа в Прага, Виена, Мюнхен и Берлин, през 1924 г. той се установява в Париж, където се утвърждава като новатор в живописта и активен участник в художествения живот на френската столица. В творческия му кръг влизат Жул Паскин, Андре Дерен, Морис Вламинк и Пабло Пикасо, а негови творби са показвани редом с автори като Макс Ернст, Жоан Миро и Ханс Арп.

Организатор на изложбата е Фондация „Едмонд Демирджиян“ и се осъществява с любезното съдействие на Хенри Унгер, Георги Василев и Съюза на българските художници. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, уточняват от екипа. 

30.12.2025 19:48

Изложба, посветена на модерниста Жорж Папазов, беше открита в българската антарктическа база на остров Ливингстън

Изложба, посветена на модерниста Жорж Папазов (1894-1972), беше открита в българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ). Творбите бяха представени от изкуствоведа и
10.12.2025 17:09

Коледна изложба в ямболската галерия „Жорж Папазов" представя творби на художниците от града и региона

Коледна изложба в ямболската галерия „Жорж Папазов" представя творби на художници от града и региона. Традиционната предпразнична експозиция ще бъде открита на 16 декември, като ще може да бъде разгледана до 20 януари 2026 г., съобщиха от

