Носителят на европейската филмова награда LUX на публиката ще бъде обявен днес в Брюксел

Носителят на европейската филмова награда LUX на публиката ще бъде обявен тази вечер, 14 април, в Европейския парламент в Брюксел.

Любителите на киното в Европа, включително и тези от България, можеха да гласуват до 12 април за номинираните филми.

За европейското киноотличие тази година се конкурират „Кристи” (Christy) на режисьора Брендън Кенти, „Звукът на любовта” (Sorda) на испанката Ева Либертад, „Обикновен инцидент” на иранеца Джафар Панахи, „Обичай ме нежно” на френската режисьорка Анна Казенав Камбе и „Сантиментална стойност” на Йоаким Триер. Семейната драма, режисирана от датчанина, беше отличена с награда „Оскар” за най-добър международен филм преди повече от месец.

Зрителите имаха възможност да оценят филмите със звезди – от една (слаб) до пет звезди (отличен), на платформата на наградата. Носителят на наградата LUX се определя от гласовете на публиката и от тези на депутатите в Европейския парламент, като двете групи имат равна тежест от 50% в крайната оценка.

За първи път тази година филмите от краткия списък на номинираните за отличието LUX, обявени на 7 октомври, имат субтитри за хора с проблеми със слуха.

От 2020 г. наградата LUX на публиката се присъжда от Европейския парламент и Европейската филмова академия в партньорство с Европейската комисия и мрежата от кинозали Europa Cinemas.

Европейският парламент създаде филмовата награда LUX през 2007 г., за да подпомогне разпространението на европейски филми с високо художествено качество, които отразяват културното многообразие в Европа и извън нея, и засягат общочовешки теми, припомнят от пресслужбата на институцията.

Анимацията „Потоп" на латвийския режисьор Гинтс Зилбалодис е лауреатът на европейската филмова награда LUX за 2025 г.