Лунната мисия "Артемис 2" преминава от другата страна на Луната

Четиримата астронавти от мисията "Артемис 2" ("Артемида 2") остават без комуникации за около 40 минути по време на преминаването си зад Луната, съобщи НАСА, цитирана от Франс прес.

Преминаването от другата страна на спътника на Земята започна по график. "Среща от другата страна", заяви Виктор Глоувър малко по-рано в разговор с контролния център в Хюстън.

Екипажът, включващ трима американци и един канадец, извършва полет около Луната, по време на който се опитва да наблюдава неизвестни области от лунната повърхност, включително зони, които досега са били заснемани само от сонди.

Въпреки че е предвидим, този момент на прекъсване на комуникациите "ще бъде вълнуващ, но и малко плашещ", заяви Дерек Бузаси, професор по астрономия и астрофизика в Чикагския университет. По времето на „Аполо“ "всички задържахме дъха си", добави той.

По-рано вчера НАСА обяви, че екипажът на "Артемида 2" се е отдалечил от Земята повече, отколкото който и да е човек преди това, отбелязва ДПА.

Четиримата астронавти подобриха рекорда, поставен през 1970 г. от екипажа на мисията "Аполо 13", достигайки разстояние от около 400 171 километра.