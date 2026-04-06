С концерта на арфиста Александър Болдачев бе открито 23-тото пролетно издание на „Салона на изкуствата“ в НДК

С бурни аплодисменти и бис завърши концертът на арфиста, композитор, аранжор и педагог Александър Болдачев в зала 3 на Националния дворец на културата. Музикалният спектакъл премина от барокова класика до рок хитове и музика от филми. С него бе открито 23-тото пролетно издание на фестивала „Салон на изкуствата" в НДК.

Изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова приветства гостите преди началото на концерта и представи настоящото издание на фестивала, което е посветено на 45-годишнината на НДК.

Много силен „Салон" сме подготвили за вас и започваме с един изумителен концерт, каза тя. Петкова анонсира предстоящите събития - изложба на Павел Койчев, детски оперен спектакъл на Старозагорската опера, театрални постановки и кино прожекции са само част от тях, а на 31 май ще бъде дадена възможност на деца от София да нарисуват върху голямо бяло платно какво е за тях НДК.

Александър Болдачев показва всички нюанси и възможности на арфата, каза д-р Кохар Андонян-Краджян, преподавател по арфа в Националното музикално училище „Любомир Пипков", която представи изпълнителя.

Изпълнителят се обърна към публиката на английски. Това е второто ми идване в България и първото - в София, каза той. Моята мисия и желание е да споделя с вас всичко, което искам да кажа, чрез този инструмент, и да намеря по нещо за всеки, добави Болдачев.

Концертът му беше озаглавен „Емблематични мелодии" и се разви в пет части, като между всяка от тях Болдачев се обръщаше към публиката и споделяше какво може да очаква. Първата част - „Рок Барок", включваше творби на Бах, Вивалди и Дакен. Втората, озаглавена „Ще завалят леки дъждове...", беше посветена на Рахманинов, Чайковски, Мусоргски и Шостакович. Третата - „Наистина любов", обедини Дебюси, Шопен, Брамс и Пиацола. В четвъртата, „Детски спомени", арфистът изпълни произведения от популярни видеоигри и филми. Последната част, „Класически поп", включваше произведения на групи и изпълнители като Gotye, Scorpions, Red Hot Chili Peppers, Джон Ленън, Queen и Nirvana.

„Салонът на изкуствата“ ще продължи до 2 юни, превръщайки НДК в средище на културния живот в столицата за близо два месеца.

Александър Болдачев е роден на 21 януари 1990 г. в Санкт Петербург, Русия. Майка му е професор в Санктпетербургската консерватория, заслужил артист на Руската федерация, а баща му е философ и футуролог. През 2005 г. Болдачев се премества в Цюрих и посещава Цюрихския университет по изкуства, където получава степени по арфа, композиция и дирижиране. Лауреат е на десетки международни конкурси и награди, основател на Zurich Harp Festival и инициатор на World Harp Day. Изнасял е концерти в Carnegie Hall в Ню Йорк, Musikverein във Виена, Salle Gaveau в Париж.