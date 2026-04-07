Изложбата „Общуване“ на скулптора Павел Койчев се открива днес в рамките на пролетното издание на „Салона на изкуствата“ в НДК

Изложбата „Общуване“ на изтъкнатия български скулптор Павел Койчев ще бъде открита днес от 18:00 ч. в рамките на пролетното издание на „Салона на изкуствата“ в Националния дворец на културата (НДК), съобщиха за БТА от администрацията на НДК.

Експозицията, разположена в Мраморното фоайе на третия етаж, представя 13 мащабни скулптури, които изследват темата за диалога и човешкото общуване чрез взаимодействието между форма, идея и пространство.

Павел Койчев е сред най-значимите фигури в съвременното българско изкуство. С повече от четири десетилетия активна творческа дейност, той се утвърждава като автор с разпознаваем стил, силно въображение и дълбока интелектуална наситеност, допринесъл съществено за развитието на съвременния художествен език у нас.

Тазгодишното 23-то издание на „Салона на изкуствата“ обещава богата и разнообразна програма, включваща изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни срещи, кинопрожекции и специални събития за деца.

Още преди официалното откриване, на 6 април, световноизвестният арфист Александър Болдачев ще изнесе концерт за първи път пред българска публика, представяйки програма, която обхваща широк музикален диапазон – от класически произведения до рок интерпретации.

В същия ден ще се състои и литературна среща с поета и писател Владимир Левчев, носител на награда „Перото“ за цялостен принос за 2025 г. Публиката ще има възможност да се запознае със стихосбирката му „География на съня“ и романа „Тази сянка под червената скала“.

Сред акцентите в програмата е и култовият мюзикъл „Коса“, който ще бъде представен на 17 април от Държавната опера – Пловдив. Спектакълът, превърнал се в символ на антивоенното движение и духа на свободата, остава актуален и днес.

Организаторите обръщат специално внимание и на най-малките посетители. На 31 май, ден преди Международния ден на детето, ще се проведе събитието „Деца рисуват Двореца“, което ще предложи творчески занимания, игри и среща с популярната детска авторка, позната като Феята от захарницата.

„Салонът на изкуствата“ ще продължи до 2 юни, превръщайки НДК в средище на културния живот в столицата за близо два месеца.