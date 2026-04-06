Първият български космонавт Георги Иванов разказва спомени за полета си в космоса и за срещата си с Юрий Гагарин

Първият български космонавт Георги Иванов разказа спомени за своя полет със „Союз-33“ и за срещата си с Юрий Гагарин в интервю за руската информационна агенция ТАСС. Поводът е предстоящата този месец Седмица на космоса в Москва, посветена на 65-годишнината от полета на Юрий Гагарин – първия човек в космоса.

Иванов си спомня, че като млад курсант в авиационното училище е присъствал на митинг в Плевен, където се е срещнал с Юрий Гагарин. Тогава дори успява да го снима с фотоапарат „Смена-2“. По думите му Гагарин не само открива космическата ера, но и вдъхновява младите пилоти, които виждат в него пример за дисциплина, смелост и всеотдайност. „Чувствахме се съпричастни, защото той беше един от нас – военен пилот“, отбелязва Иванов.

„Гагарин беше първият космонавт на Земята, аз имах късмет и също тръгнах по неговия път, като станах 92-рият космонавт. А общо до 2026 г. в космоса са успели да отидат само около 700 души. Бюстът на този легендарен човек вече десетки години стои у дома ми на почетно място“, казва Иванов.

През април 1979 г. Георги Иванов става първият българин в космоса, излитайки със съветския космонавт Николай Рукавишников на борда на „Союз-33“ в рамките на програмата „Интеркосмос“. Полетът обаче преминава през сериозни изпитания, разказва Иванов.

„Спомням си първия си и, за съжаление, единствен полет в най-малките подробности, а понякога дори го сънувам“, спомня си Иванов и допълва: „Най-трудното по време на полета беше отказът на основния двигател, който позволяваше да се извършват маневри. Поради тази повреда се оказахме с около 12 часа свободно време, докато в Центъра за управление на полета решаваха задачата за нашето завръщане. По-голямата част от това време прекарах с фотоапарат в ръце, снимайки Земята, космическата станция, Луната…“

След това идва команда за спускане от орбита, но се случва ново неприятно събитие, нова повреда – този път в резервния двигател, което в крайна сметка налага спускане към Земята по балистична траектория.

„Това беше първото балистично спускане на „Союз“ в историята, на места претоварването беше десетократно. Но ние издържахме“, разказва Иванов. Въпреки всички трудности, мисията завършва успешно, а 12 април Иванов определя като свой „втори рожден ден“.

Космонавтът подчертава, че успехът на мисията се дължи на сериозната подготовка в Звездното градче. Обучението включвало задълбочена теоретична подготовка, работа със симулатори и множество изпити пред комисии от специалисти.

„Впечатляващо беше количеството изпити, които трябваше да полагаме фактически всеки месец пред комисия от 20-25 специалисти в различни области, като не теглехме билети, а отговаряхме на конкретни въпроси на изпитващите“, спомня си Иванов.

Българският космонавт разказва, че изпитите обикновено продължавали около два часа и били едновременно трудни и интересни. Той и Александър Александров разбирали добре преподавателите, но изпитвали затруднения да изразяват ясно отговорите си на руски език по време на самите изпити. За да преодолеят този проблем, им бил осигурен допълнителен преподавател, който да им помага с езиковата подготовка.

Сред най-запомнящите се моменти от подготовката Иванов посочва и курса по оцеляване, който преминава през зимата в тайгата заедно с Николай Рукавишников.

„Бяхме двамата в тайгата в продължение на денонощие, разполагайки със стандартен комплект за оцеляване, разказва Иванов и допълва: Сами се измъкнахме от скафандрите, облякохме спортни дрехи и се опитахме да запалим нормален огън, за да се стоплим до пристигането на спасителите“.

Георги Иванов ще се включи чрез видеоконферентна връзка в събитията от Седмицата на космоса в Москва от 6 до 12 април. Според първия български космонавт интересът към космоса остава жив, а споменът за първите стъпки извън Земята продължава да вдъхновява нови поколения изследователи, обобщава ТАСС.

