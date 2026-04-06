Шест нови военни паметника на териториите на Хасково, Любимец и Свиленград са вписани в регистъра в област Хасково

Областната комисия „Военни паметници“ в Хасково, водена от областния управител Гинка Райчева, взе решение за вписване на шест нови обекта в регистъра, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Сред тях са: паметна плоча на младши лейтенант Петър Ивайлов Петров в община Любимец, паметникът, посветен на първия боен полет на българската военна авиация през 1912 г. в Свиленград, както и няколко паметника и плочи в община Хасково – в селата Малево, Конуш и Нова надежда, посветени на загиналите във войните през първата половина на 20. век.

Областната комисия определи и приоритетен ред за финансиране със средства от централния бюджет за 2026 г. Сред обектите с най-висок приоритет са паметникът на връх „Шейновец“ в община Любимец, паметникът в село Царева поляна, община Стамболово, както и паметникът в Свиленград.

Комисията разгледа и предложение на община Ивайловград за поставяне на паметна плоча, посветена на военно формирование 18 970, дислоцирано в града в периода 1954 – 1997 година. Предложението бе одобрено и ще бъде изпратено за съгласуване до министъра на отбраната.

Една от последните паметни плочи, поставени в региона, е на капитан Кирил Сидеров (14.11.1880 – 14.08.1925) - летописец и адютант на Десети пехотен Родопски полк. През август месец на 2025 година родствениците и почитателите на делото му отбелязаха 100 години от кончината му с поставянето на паметна плоча върху фасадата на родната му къща в харманлийското село Българин.