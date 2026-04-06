В играта сме с осмото издание на летния CULTURAMA fest

Това лято, от 13 до 27 юни, CULTURAMA fest ще се проведе на няколко сцени в София под мотото PLAYGROUND. Програмата на CULTURAMA: PLAYGROUND включва четири различни, забележителни концерта.

Очакват ни френска джаз вечер в градината „Кристал“, мултимедийно представление по Шуберт, Мюлер и Бачински в РЦСИ „Топлоцентрала“, операта „Пътуване към Реймс“ или „Хотелът със златната лилия“ от Джоакино Росини във Военния клуб и експерименталният DJ концерт с електроника и музика на Бах, отново в РСЦИ „Топлоцентрала“.

В духа на играта – като преживяване и култура на живот, CULTURAMA отново ще преплете класическо със съвременно изкуство, оставяйки силна европейска следа в софийския летен сезон.

София, 6 април 2026 г. - Какво е играта на ноти? Как концертът – със своята музика, но и сцена, публика и колективна енергия – ни въвлича в игра на съпреживяване? Тази година летният фестивал CULTURAMA посвещава своето осмо издание на играта и нейната връзка с високото музикално изкуство.

Между 13 и 27 юни 2026 г. CULTURAMA: PLAYGROUND кани своята публика смело да смеси музикалните жанрове с виртуозни изпълнители от цял свят. Концертите във фестивалния афиш ще се проведат на няколко софийски сцени, пренасяйки ни в силната традиция на стара и съвременна Европа.

Джаз концерт “Living Being IV: Time Reflections” с Венсан Пейрани и джаз квинтет, Франция

13 юни 2026 г., 20:00 ч., градина „Кристал“

Венсан Пейрани - акордеон, акордина

Тони Паелман - роудс, пиано

Емил Паризиен - сопранов саксофон

Жулиен Херне - бас и барабани

За магнетичния френски акордеонист Венсан Пейрани всичко започва през 2009 г. от едно мазе на 10-и квартал в Париж. Следват стотици концерти и няколко албума, последният от които - “Living Being IV: Time Reflections” – Пейрани и неговият квинтет ще представят в София. Проектът им е музикално изследване на времето, в което сме поканени – ще се впуснем в звуков свят, където всяка нота е пропита от сложността и нюансите на ритъма на живота. „Балансът между електрониката и акустиката ясно определя звука на нашата група“ – казва Венсан Пейрани.

Мултимедиен концерт „Зимно пътуване“ по Шуберт, Мюлер, Бачински

17 юни 2026 г., 19:00 ч., РЦСИ „Топлоцентрала“, Зала 1

Франц Шуберт, „Зимно пътуване“, оп. 89, 24 песни в две части

Лукаш Кониечни - бас

Николаус Рексрот - пиано

Пьотр Опавски - видеоарт

С текстове от Кшиштоф Камил Бачински

Mузиката, светлинно изкуство и видеоизкуството се сливат във въздействащо произведение за вечната сила на художественото общуване. Проектът съчетава песенния цикъл „Зимно пътуване“ на Франц Шуберт по текстове на Вилхелм Мюлер с поетичните видения на полския поет Кшиштоф Камил Бачински.

„Зимно пътуване“ развива многопластова рефлексия върху спомена, загубата и човешкото съществуване. Отправна точка е емблематичният цикъл на Шуберт, чийто музикален диалог между реалността и вътрешния свят описва екзистенциалното пътуване на един самотен странник. Тази перспектива се разширява чрез лириката на Бачински, чийто образен език трепти между сън и кошмар. Неговите стихове – създадени в сянката на Втората световна война – разкриват допълнително историческо и емоционално измерение и свързват индивидуалния опит с колективната памет.

В едно настояще, белязано от социални напрежения, „Зимно пътуване“ поставя художествен акцент върху обединяващата сила на изкуството. Продукцията показва как музиката, поезията и сценичните изкуства могат да преодоляват културните граници и да отварят нови пространства за разбирателство.

Концертно изпълнение на операта от Джоакино Росини

„Пътуване към Реймс“ или „Хотелът на златната лилия“

26 юни 2026 г., 19:00 ч., Военен клуб

Концертно изпълнение на последната комична опера на италиански език от Джоакино Росини – „Пътуване към Реймс“ или „Хотелът със златната лилия“ с български и международни гост-солисти и Врачанска Симфониета, както и солисти-стипендианти от националната стипендиантска програма на Фондация „Културни перспективи“. Под диригентството на Маестро Христо Павлов и Маестро Рубен Санчес Виеко.

Призната за една от най-добрите композиции на Росини, „Пътуване към Реймс“ е предизвикателно произведение, за което са необходими 14 ярки и виртуозни солисти (три сопрана, един контраалт, два тенора, четири баритона и четири баса. Освен соловите си партии, те изпълняват и общи виртуозни ансамбли. При премиерата ѝ, операта е изпълнена от най-големите гласове на своето време.

Драматургичното съдържание на това произведение е лесно за възприятие и за отнасяне към съвременността, а музикалната ѝ драматургия е ефектна, виртуозна и емоционално въздействаща, затова и е предпоставка за голям потенциал на въздействие върху младото поколение публика.

С участието на Ина Кънчева, Петя Петрова, Аитана Санц, Мария Рита Комбаттелли, Анна Янкова, Алдо Сартори, Пиетро Адаини, Божидар Божкилов, Алек Аведисян, Маурицио Бове, Йосиф Славов, Георги Бейков и др.

Концерт „Бах & отвъд“ с DJ Франческо Тристано

27 юни 2026 г., 20:00 ч., РЦСИ „Топлоцентрала“, Зала 2

Пътешествието на Франческо Тристано в електронната музика започва с увлечението му по клубната култура и нейната способност да разказва истории чрез звук. Формиран като класически пианист в Джулиард Скул в Ню Йорк, той бързо печели признание с интерпретациите си на барокови и съвременни класически произведения. Артист от Люксембург, Тристано не се ограничава в рамките на един жанр и е известен с това, че съчетава по новаторски начин класическата и електронната музика.

„Това, което ми хареса в електронната музика от самото начало, е структурата. Структурата на минимализма е нещо, което ми допада много, защото това е качеството, което търся и в класическата музика, особено в старата баркова музика.“ – споделя Франческо Тристано.

CULTURAMA fest PLAYGROUND е част от Културния календар на МК и СО и се провежда с подкрепата на НФК, Италианското посолство в България, Италиански културен институт в България, Полски културен институт в България, Фондация „Фридрих Еберт“ България, Гьоте Институт Берлин, Първа Инвестиционна Банка.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Фондация „Културни перспективи" )