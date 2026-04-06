В Разград ще се организира международен конкурс за философия VSBN – Global Philosophy Prize. Отличията ще се връчват за произведения с концептуална дълбочина в категориите философски трактат, метафизичен роман, философска проза, видеокнига (Video Book) и младежка литература, съобщи за БТА директорът на Основно училище „Ив. С. Тургенев“ Милена Орешкова.

Първата официална церемония по връчването на наградата VSBN – Global Philosophy Prize е планирано да се състои през декември т.г.

VSBN стандартът (Video & Book Narrative Standard) е модел за интеграция на текст, видео и философски наратив в единна система, обясни Орешкова. Форматът е защитен като търговска марка и предлага нов подход към създаването и разпространението на съдържание.

Носителите на наградите ще бъдат определени от международно жури, включващо специалисти в различни сфери.

Организатор на конкурса е Фондация „Трансформация на същността“, учредена от Орешкова през 2024 г. В настоятелството ѝ са Стефан Томов, Стела Ковачева и Никола Николов, който живее във Франция. Фондацията цели международното разпространение на философската концепция на Милена Орешкова чрез образователни и културни инициативи.

Орешкова, известна под псевдонима Мелина Ореа, е магистър по философия и автор на 12 книги. Три от тях са философски наративни трактати, а останалите – метафизични романи с художествена насоченост. Сред заглавията са „Ако ти си избран да оцелееш“ (в пет тома), „Нулевият генезис“, „Протоколът на Едем“, „Печатът на кръвта“, „Архитектът на грешката“ и серията „Код“ – „Трансформация“, „Алхимия“ и „Нулевият генезис“. Книгите са структурирани в три взаимосвързани жанрови направления – философски трактат, метафизичен роман и съвременна философска проза.

През миналата седмица Орешкова представи книгите си пред около 150 гости в хотел „Централ“. Събитието включваше видео, пространствен звук, сценични ефекти и интерактивни елементи. В рамките на презентацията бе организиран благотворителен търг за колекционерско издание на „Протоколът на Едем“ и продажба на ограничен тираж книги. Събраните 1000 евро ще бъдат включени в наградния фонд на първото издание на международната награда, каза Орешкова.

Тя отбеляза, че произведенията ѝ са преведени на 29 езика и се разпространяват чрез аудио, електронен и печатен формат на международни платформи като „Амазон“ (Amazon), „Сторител“ (Storytel), „Епъл Букс“ (Apple Books) и „Кобо“ (Kobo), както и чрез над 40 000 онлайн книжарници по света.

Философската основа, на която се базират произведенията на Милена Орешкова, е авторската система неосъщностен интегрализъм. Тя разглежда човека като активен участник в реалността. Основните принципи в системата включват дешифриране на човешката същност, разбиране на многопластовата структура на реалността, разширяване ролята на съзнанието и утвърждаване на личната отговорност като глобален принцип. „Целта на философията ми е да предложа нови рамки и принципи, които се разкриват чрез книгите ми“, допълни Орешкова.