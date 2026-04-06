Великденски празници с възстановки и демонстрации, свързани с народната традиция, ще се състоят в музея „Етър“ от 6 до 14 април

„Великденски празници“ ще се състоят от 6 до 14 април в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ в Габрово. Те ще предложат на посетителите богата програма, съчетаваща традиции, демонстрации и възможност за активно участие. Това съобщи за БТА Тихомир Църов от отдел „Връзки с обществеността“ на музея.

Събитията превръщат празника в живо преживяване за всички възрасти, като акцент е поставен върху съхраняването и пресъздаването на българските великденски обичаи. Посетителите ще могат да разгледат тематичната изложба „Хубав ден Великден, още по-хубав Гергьовден“ в Музейния център, както и да се потопят в празничната атмосфера чрез възстановки на традиционна великденска трапеза в различни експозиции.

Една от основните атракции е образователната игра „По Великден с Радумко и Гиздана“, която се провежда на територията на целия музей и включва откриване на отговорите на въпроси, свързани с българските традиции. Желаещите могат да се включат в играта, като заплатят за участие онлайн.

В периода 7–11 април ще се състоят демонстрации на украса на яйца с восъчна техника, а на 9 и 11 април – боядисване с естествени багрила пред Бояджийната. Между 9 и 12 април посетителите ще имат възможност да се включат в творческото преживяване „Претвори традициите!“, посветено на декорацията на великденски яйца.

За децата е предвидена специална програма в Детския център в периода 4–13 април, включваща оцветяване на глинени фигурки с форма на яйце. В Саковата къща ще се организира и надписване на великденски картички с мастило и перодръжка.

Кулминацията на празничната програма е на 12 април, когато в храм „Св. Богоявление“ на територията на музея ще бъде отслужена тържествена великденска света литургия от 10:00 часа. В същия ден ще се проведе и флашмобът „Да се хванем на великденско хоро“ от 11:00 и 14:00 часа.

През целия период посетителите ще могат да се насладят на възстановки на традиционна великденска трапеза, а също и на празнична музика и народни хора. Ще могат и да опитат кафе с бяло сладко в Мотковото кафене, където могат да прочетат любопитна информация от репродукции на вестници от началото на ХХ век.

На 12 и 13 април в заведенията на музея ще се предлага и специално великденско меню.

Организаторите посочват, че събитието съчетава духовното и традиционното, знанието и преживяването и утвърждава музея като място, където традициите се съпреживяват чрез активно участие.