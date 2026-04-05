Спонсори се оттеглят от лондонски фестивал заради Кание Уест

"Пепси" (Pepsi) и "Диаджео" (Diageo) се оттеглиха като спонсори на фестивала Wireless в Лондон, след като Кание Уест беше обявен за хедлайнер, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Рапърът, който беше осъден за антисемитизъм, ще бъде главна атракция и през трите вечери на фестивала в лондонския Финсбъри Парк през юли.

Производителят на безалкохолни напитки беше основен спонсор на фестивала, като промотираше събитието под мотото "Pepsi presents Wireless".

Но днес, на фона на острата реакция, включваща критики от британския премиер Киър Стармър, говорител на "Пепси" заяви: ""Пепси" реши да оттегли спонсорството си за фестивала Wireless.“

"Диаджео", собственик на марките "Джони Уокър" и "Кептън Морган", съобщи на Прес Асосиейшен днес вечерта, че също се оттегля.

Говорител на компанията заяви: "Уведомихме организаторите за нашите опасения и към момента "Диаджео" няма да спонсорира фестивала Wireless през 2026 г.“

Музикантът – който не е изнасял концерти в Обединеното кралство, откакто беше хедлайнер на Гластънбъри през 2015 г. – предизвика широко разпространена критика през последните години, след като започна да изразява възхищение към Адолф Хитлер и направи поредица от антисемитски коментари.

Миналата година той пусна песен, озаглавена "Хайл Хитлер", няколко месеца след като рекламира тениска със свастика за продажба на своя уебсайт.

Уест няколко пъти губи достъпа си до социалната мрежа "Екс" заради антисемитизъм, посочва ДПА.

Стармър се присъедини към критиките срещу музикалния фестивал, като заяви: „Много е тревожно, че Кание Уест е бил ангажиран да излезе на сцената на Wireless въпреки предишните си антисемитски изказвания и възхваляване на нацизма.“

"Антисемитизмът под каквато и да е форма е отвратителен и трябва да бъде посрещнат ясно и твърдо, където и да се появи. Всеки има отговорността да гарантира, че Великобритания е място, където евреите се чувстват в безопасност и сигурност."